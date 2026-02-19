Оплата обучения, MacBook и не только: как украинка искала девушек для Джеффри Эпштейна и что за это получила. Видео

В новых обнародованных материалах дела американского финансиста Джеффри Эпштейна всплыли подробности об украинке, которая могла подыскивать девушек для него. Журналисты установили, что за это она получала ценные подарки, оплату обучения и поездки.

Видео дня

Речь идет о переписке, которая охватывает несколько лет и стала частью большого международного расследования. Об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо".

По данным журналистов, в документах, обнародованных Министерством юстиции США, обнаружена переписка украинской модели с Джеффри Эпштейном. Сообщения свидетельствуют, что в течение примерно четырех лет – с 2015-го по 2019 год – женщина поддерживала с ним контакт и могла подыскивать для него молодых женщин.

В переписке говорится, что за помощь она получала авиабилеты, оплату обучения в США, новый ноутбук, а также средства – в частности, упоминается сумма в 10 тысяч долларов.

Журналисты исследовали около тысячи сообщений, которые указывают, что украинка не только подыскивала кандидаток, но и сама регулярно встречалась с Эпштейном – ее визиты фиксировались в его рабочем графике.

В одной из переписок финансист просил найти ему ассистентку в возрасте 22-25 лет, "умную и готовую путешествовать". В ответ украинка сообщила, что подыщет кандидаток, и впоследствии прислала несколько вариантов. В материалах также упоминается, что она присылала фотографии знакомых женщин и предлагала организовать знакомство.

По информации расследователей, одна из женщин, которую она привела к Эпштейну, впоследствии летала с ним на его частный остров, где, по свидетельствам многих пострадавших, происходила сексуальная эксплуатация. В последующих сообщениях украинка предлагала новых знакомых, однако часть кандидаток финансист отклонял.

В переписке также есть упоминание о поручении передать украинке 10 тысяч долларов через ассистентку Эпштейна, однако за что именно предназначалась эта сумма и была ли она получена – неизвестно.

Журналисты обратились к женщине за комментарием, однако ответа не получили. После получения запроса она закрыла свою страницу в соцсетях. Ее мать сообщила журналистам, что дочь якобы "не причастна к этим событиям", но пообещала передать ей просьбу прокомментировать ситуацию.

OBOZ.UA писал об обнародованных жутких кадрах с вечеринок Эпштейна с участием экс-принца Эндрю. Эти снимки были обнародованы министерством юстиции США в рамках новой волны открытия материалов, связанных с расследованием деятельности покойного финансиста.

Как сообщал OBOZ.UA, в недавно обнародованных файлах министерства юстиции США появился документ, который снова спровоцировал волну теорий заговора вокруг смерти Джеффри Эпштейна. В федеральном заявлении о смерти фигурирует дата 9 августа 2019 года – за день до того, как согласно официальным данным его нашли мертвым в тюремной камере в Нью-Йорке, США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!