'Консенсуса нет': в ЕС признались, вступит ли Украина в блок в 2027 году

Правительства стран-членов Европейского Союза далеки от консенсуса и не готовы объявить вероятную дату присоединения Украины к ЕС. Киев настаивает на этом, считая конкретизацию планов вступления одной из гарантий послевоенной безопасности.

В субботу президент Владимир Зеленский повторил эту просьбу. В воскресенье, 15 февраля, верховная представительница Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас прокомментировала эту проблему. Ее цитирует Reuters.

"У меня такое ощущение, что государства-члены не готовы назвать конкретную дату. Впереди еще много работы", – сказала она на дискуссионной панели Мюнхенской конференции по безопасности.

Украина стремится вступить в ЕС в 2027 году

Членство в Европейском Союзе было прописано в 20-пунктном проекте мирного плана, обсужденном между Соединенными Штатами, Украиной и Европой. Дипломаты заявляют, что такой шаг рассматривается как одна из мер, направленных на обеспечение экономического процветания Украины после окончания большой войны.

Однако многие европейские столицы считают любую фиксированную дату абсолютно нереалистичной, настаивая на том, что присоединение к блоку определяется исключительно заслугами страны.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс повторил тезис Кайи Каллас. Он заверил, что поддерживает Киев на его пути, но согласился, что с конкретной датой могут возникнуть проблемы.

"Да, мы понимаем, что нам нужна Украина в Европейском Союзе. И да, когда я разговариваю со многими главами государств, у меня складывается впечатление, что нет готовности принять дату", – сказал он.

Ринкевичс заметил: ЕС всегда проявлял креативность, когда в этом была реальная потребность. Вероятно, в этом случае тоже можно найти формулу, которая бы устраивала блок.

Также он подчеркнул, что РФ не демонстрирует желания заканчивать агрессию. "Нравится вам это или нет, но это очень тесно связано с мирным соглашением. Мирное соглашение будет или нет? Я не вижу, чтобы Россия что-то сдвинулась с места, а если Россия не будет двигаться – то у нас не будет соглашения", – сказал политик.

