'Именно поэтому вы не можете стать членом ЕС': Орбан ответил на резкие слова Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на грубое высказывание украинского президента Владимира Зеленского во время Мюнхенской конференции по безопасности. Глава правительства подчеркнул, что это высказывание поможет венграм яснее увидеть ситуацию.

Также Орбан иронично заявил, что слова Зеленского были "предвыборной речью в поддержку вступления Украины в ЕС". Об этом венгерский премьер написал в социальной сети Х.

Конфликт Украины и Венгрии

По словам венгерского политика, жесткое высказывание украинского президента поможет гражданам Венгрии понять ситуацию, которая происходит вокруг вступления Украины в Европейский Союз. Также Орбан подчеркнул, что слова Зеленского были не конкретно о нем, а о будущем Венгрии, Украины и Европы.

"Уважаемый Владимир Зеленский. Спасибо за очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский союз. Она значительно поможет венграм яснее увидеть ситуацию. Однако вы кое-что неправильно понимаете: эта дискуссия не обо мне и не о вас. Она о будущем Венгрии, Украины и Европы. Именно поэтому вы не можете стать членом Европейского союза", – заявил глава правительства.

Президент Владимир Зеленский резко высказался в сторону премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Глава государства подчеркнул, что именно украинские военные крепко держат европейский фронт, что позволяет соседним странам жить мирной жизнью.

Поэтому благодаря украинцам венгерский политик имеет возможность "отращивать свой живот", а не "наращивать армию".

Напомним, глава правительства Венгрии заявил, что идея "авансового" вступления Украины в Европейский Союз угрожает суверенитету Венгрии и вызывает напряжение в отношениях с Брюсселем. По его словам, планы обойти венгерское вето по вступлению Украины – это серьезный вызов национальной политике Будапешта.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично призвал лидеров Европейского Союза прекратить войну в Украине. Он также заявил, что боевые действия вредят бизнесу.

