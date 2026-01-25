'Европейские гарантии безопасности это предусматривают': Зеленский сказал, когда Украина будет полностью готова к вступлению в ЕС

Украина уже в 2026 году сможет открыть все переговорные кластеры по вступлению в Европейский Союз. Полная готовность государства к членству ожидается в 2027 году.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что вступление в ЕС является составляющей европейских гарантий безопасности для Украины. Разговор транслировал Офис Президента Украины на YouTube.

Европейские гарантии безопасности для Украины включают не только участие в так называемой коалиции желающих, но и полноценное членство в Европейском Союзе. Президент подчеркнул, что государство уже выполнило значительную часть технической и нормативной подготовки. Он также акцентировал на необходимости политической определенности со стороны Европы – в частности, фиксации конкретной даты вступления Украины в ЕС в будущем договоре о завершении войны.

"Мы технически готовы открыть все кластеры уже в 2026 году. Я считаю, что полная готовность Украины к членству в Европейском Союзе будет в 2027-м. Очень важно зафиксировать конкретную дату вступления в договоре о завершении войны, чтобы ни одна из сторон не могла возвращаться к блокированию Украины в будущем. Европейские гарантии безопасности это предусматривают", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что четкая дата вступления в ЕС должна стать предохранителем от политических манипуляций после завершения войны. Только юридически зафиксированные обязательства способны гарантировать необратимость европейского курса Украины и обеспечить стабильность архитектуры безопасности на континенте.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка заявил, что наша страна при вступлении в Европейский Союз не рассчитывает на особые условия. В то же время Киев потребует ограниченных и временных исключений, прежде всего в сфере окружающей среды и сельского хозяйства.

