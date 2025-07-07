"Я очень сильно помогаю": Трамп рассказал о поддержке Украины и вспомнил о разговорах с Зеленским и Путиным. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что предоставляет Украине значительную помощь, которая, по его словам, является "очень сильной". В то же время он снова повторил свои слова о том, что если бы он был президентом раньше, то бы Россия не напала бы.

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Об этом американский лидер рассказал журналистам, сообщает Clash Report. В нем спросили, почему бы ему не помочь Украине, так же как он это делает для Израиля. На это Трамп ответил: "Я помогаю Украине. Я очень сильно помогаю".

Кроме того, глава Белого дома повторил свои предыдущие заявления о якобы фальсификации президентских выборов 2020 года. По его словам, если бы выборы были честными и он был бы президентом, то не было бы войны с Россией, инфляции, а также "ужасного вывода" американских войск из Афганистана.

"И если бы выборы не были сфальсифицированы, не было бы войны с Россией сейчас. И у нас бы не было инфляции, и не было бы ужасного Афганистана. Я думаю, что это был самый позорный день в истории нашей страны [речь идет о выводе войск США из Афганистана]. Не было бы октябрьского "шоу ужасов" с Израилем и ХАМАС и недавнего противостояния с Ираном", – сказал он.

Также Трамп ответил на вопрос прессы о недавнем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 4 июля. Тогда лидеры обсудили массированные обстрелы, ситуацию на фронте, укрепление ПВО, возможности совместного производства и дипломатический процесс.

"Я думаю, что это был хороший разговор [с Зеленским]. Они очень серьезно на него нападают, как я уже говорил, что так и будет. Они очень серьезно на него нападают, но я был очень разочарован своим разговором с президентом Путиным. Я был очень разочарован", – сказал президент США.

Разговор Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоялся 3 июля. Звонок длился почти час. За это время глава Кремля сказал, что Москва не против переговоров, однако "будет добиваться всех целей СВО".

По итогам разговора с Путиным Трамп признал, что "не добился никакого прогресса" и "очень разочарован". По его словам, глава РФ "не выглядит человеком, который хочет закончить эту войну". Американский лидер также заявил, что 4 июля позвонит Зеленскому.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США неожиданно заблокировала новый пакет военной помощи Украине, несмотря на то, что военные аналитики не видели в нем угрозу для обороноспособности США. Решение принял министр обороны Пит Гегсет, а поддержал его заместитель по вопросам политики Элбридж Колби.

Сам Трамп заявил, что Вашингтон "может рассмотреть" вопрос отправки в Украину ракет для ЗРК Patriot, но отметил, что "не хочет видеть, как убивают людей". А Зеленский после телефонных переговоров с американским коллегой рассказал, что у Соединенных Штатов Америки и Трампа есть готовность помогать с Patriot.

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