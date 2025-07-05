'Лучшая за все это время': Зеленский прокомментировал последний разговор с Трампом

В субботу, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский еще раз рассказал детали разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом, который состоялся накануне. В частности, он назвал его "лучшим" из тех, что был за все это время.

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Об этом украинский лидер рассказал в традиционном вечернем обращении. Зеленский также отметил, что у Соединенных Штатов Америки и Дональда Трампа есть готовность помогать с Patriot.

"По разговору с президентом США. Наверное, это был лучший разговор за все это время, максимально продуктивный. Мы обсудили тематику ПВО, я благодарен за готовность помогать. Именно Patriot – ключ к защите от баллистики", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также добавил, что было обсуждено еще несколько важных вопросов, которые уже детально проработают американская и украинская команды на встречах в ближайшее время.

Напомним, что президент Владимир Зеленский в пятницу, 4 июля, провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидеры обсудили российские массированные обстрелы, ситуацию на фронте, укрепление ПВО, возможности совместного производства и дипломатический процесс.

Как писал OBOZ.UA, 3 июля Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. Звонок длился почти час. Во время беседы глава Кремля сказал, что Москва не против переговоров, однако "будет добиваться всех целей СВО".

По итогам разговора с Путиным Трамп признал, что "не добился никакого прогресса" и "очень разочарован". По его словам, глава РФ "не выглядит человеком, который хочет закончить эту войну". Американский лидер также заявил, что 4 июля позвонит Зеленскому.

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