Трамп: Украине нужны Patriot. Возможно, мы их отправим

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности дальнейших поставок систем противовоздушной обороны Patriot Украине. Он подтвердил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем готовы поддерживать Киев в вопросах вооружения.

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Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста. Слова Трампа прозвучали на фоне продолжающихся атак по украинским городам.

"Им они (Patriot) понадобятся для обороны. Я не хочу видеть, как убивают людей... Им что-то понадобится, потому что по ним бьют достаточно сильно... Да, мы можем это рассмотреть", - подчеркнул Трамп.

Он отметил, что обсуждал эту тему в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июля.

Стоит отметить, что после "очень хорошей" беседы между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом 4 июля появилась оптимистичная возможность относительно возобновления поставок систем ПВО, в частности ракет Patriot. Также стороны обсудили совместное оборонное производство, совместные закупки и инвестиции.

Телефонный разговор между Зеленским и Трампом длился около 40 минут. По словам источников, Трамп пообещал выяснить, какое именно американское оружие могло быть приостановлено, и было ли такое решение вообще.

Разговор между Трампом и Зеленским состоялся через день после того, как президент США разговаривал с главой Кремля Владимиром Путиным. Через несколько часов после этого Россия нанесла Киеву одну из самых массированных комбинированных атак за все время полномасштабной войны.

По итогам разговора с Путиным Трамп признал, что "не добился никакого прогресса" и "очень разочарован". По его словам, глава РФ "не выглядит человеком, который хочет закончить эту войну". Американский лидер также заявил, что 4 июля позвонит Зеленскому.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 июля президент Владимир Зеленский выступил перед участниками гала-ужина по случаю начала датского председательства в Совете ЕС и напомнил, что Европейский Союз должен защищаться от тех, кто пытается его расколоть. И речь идет не только о внешних врагах, таких как агрессор Россия, но и о внутренних – тех, кто внутри "пытается заменить солидарность раздором, а сочувствие – холодным равнодушием ко всем, кроме самих себя".

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