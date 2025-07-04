"Я не рад этому": Трамп заявил об отсутствии прогресса с Путиным по Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп признал, что в разговоре с российским диктатором Путиным "не добился никакого прогресса" в вопросе о прекращении войны в Украине. Глава Белого дома отметил, что "не рад этому".

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Об этом он сказал в разговоре с журналистами на авиабазе "Эндрюс" в Вашингтоне в четверг, 3 июля. По словам Трампа, они также говорили об Иране.

"Мы созвонились и разговор был довольно долгим. Мы говорили о многих вещах, в частности об Иране. Мы также говорили о войне в Украине. И я не доволен. Сегодня у нас не было никакого прогресса", — сказал Трамп.

Также американский президент заявил, что США продолжают поставлять Украине оружие, но должны убедиться, что у них самих есть достаточно оружия.

Ранее в Кремле рассказали детали разговора Путина и Трампа. Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что Трамп "вновь поднял вопрос о скорейшем прекращении военных действий" в Украине. В то же время Путин, по его словам, отметил, что РФ "продолжает искать политическое переговорное решение конфликта".

Российские пропагандистские издания заявляли, что Путин якобы сказал Трампу, что не отказывается от переговоров, однако РФ "будет добиваться всех целей "СВО".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что для достижения мира в Украине нужна его личная встреча с российским диктатором Путиным. Все решения в государстве-агрессоре принимает лично Путин, поэтому нужны переговоры на уровне лидеров.

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