Трамп и Путин провели часовой телефонный разговор: о чем договорились

Вечером 3 июля завершился телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Последний заявил, что якобы не отказывается от переговоров, однако РФ "будет добиваться всех целей "СВО".

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По данным СМИ, беседа длилась почти час. Кроме Украины, Трамп и Путин обсудили также Иран.

"Обстоятельно обсуждена ситуация вокруг Ирана. С российской стороны подчеркнута позиция урегулирования конфликта демократическим путем", – прокомментировал помощник диктатора Юрий Ушаков.

Сообщается, что американский президент поставил вопрос о скорейшем прекращении войны в Украине. Путин убеждал Трампа, что якобы за переговоры, но одновременно признался в противоположном – мол, Москва "будет добиваться всех целей" войны.

Как писал OBOZ.UA:

– 1 июля телефонные переговоры с Владимиром Путиным провел президент Франции Эммануэль Макрон – первые с 2022 года. Их беседа длилась более двух часов.

– По данным Bloomberg, глава Кремля, разговаривая с Макроном, отверг возможность прекращения огня в Украине.

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