Я думаю, Путин хочет положить конец этой войне, – Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин стремится прекратить войну против Украины. Накануне он провел с главой Кремля длительный разговор и обсудил много деталей.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября. Во время пресс-конференции репортер из Украины поинтересовалась, что будет делать Трамп, если Путин откажется от мирных договоренностей во время возможной встречи в Венгрии.

Президент США ответил сдержанно, отметив, что сначала надо посмотреть, что произойдет дальше.

"Что ж, посмотрим, что будет. Я имею в виду, знаете, что, если бы... Да, я думаю, что он так и сделает. Я думаю, что президент Путин хочет положить конец войне, иначе я бы не говорил так. Я думаю, что он хочет закончить войну. Я разговаривал с ним вчера два с половиной часа. Мы обсудили много деталей. Он хочет положить этому конец. Я думаю, что президент Зеленский хочет положить этому конец. Теперь нам нужно это сделать", – сказал Трамп.

Что известно о встрече Зеленского и Трампа

17 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Они обсудят телефонный звонок лидеров США и РФ, возможность переговоров Украины и России на уровне лидеров, а также поставки ракет Tomahawk и другого вооружения, санкции против РФ и тому подобное.

Встреча Трампа и Зеленского началась в 20:25 по киевскому времени ( 13:25 по вашингтонскому). Разговор лидеров происходит в неформальной обстановке за обедом.

Уже утром 17 октября глава государства провел несколько встреч с представителями оборонных компаний. Речь идет о компаниях Lockheed Martin и Raytheon, которая, в частности, является производителем систем Patriot .

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский будет на связи во время его предстоящей встречи с Путиным. По словам главы Белого дома, переговоры, скорее всего, состоятся в Венгрии и будут иметь двусторонний формат.

