Зеленский в США встретился с представителями компании Raytheon, которая производит системы Patriot. Видео и все детали визита

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в США встретился с представителями американской оборонной компании Raytheon. Эта компания производит, в частности, системы Patriot.

Ключевой темой разговора стали возможные пути сотрудничества в укреплении ПВО Украины и увеличение дальнобойных возможностей нашего государства. Подробности рассказал сам Зеленский.

Новость дополняется