Трамп обсудит с Зеленским потенциальную встречу с Путиным – Белый дом

Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским возможность переговоров Украины и России на уровне лидеров. Встреча может состояться в Будапеште, Венгрия.

Видео дня

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт перед журналистами 17 октября. У нее спросили, упомянул ли российский диктатор Владимир Путин в разговоре с Трампом накануне, 16 октября, что нужно, чтобы он наконец согласился на встречу с Зеленским.

"Я не хочу вдаваться в это, но, как я уже сказала, президент [США] и президент Путин обсудили встречу в Будапеште, и президент Трамп поговорит об этой возможности с президентом Зеленским, когда тот будет здесь, в Белом доме", – ответила пресс-секретарь Белого дома.

В то же время Трамп не теряет веры в возможность переговоров, отметила Ливитт. По ее словам, несмотря на осторожность в формулировках, президент США не закрывает двери для трехсторонних переговоров . "Я не думаю, что президент Трамп полностью закрыл двери для этого", – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 16 октября, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. После этого американский лидер анонсировал собственную встречу с главарем Кремля в Венгрии уже в течение двух недель. Также Трамп намекнул, что поставки ракет Tomahawk в Украину в ближайшее время не состоится, а предложенные американскими законодателями санкции против РФ отложат.

В то же время в Кремле утверждают, что они якобы "сохраняют открытость к мирному урегулированию" войны против Украины. Конкретной даты новой встречи Путина и Трампа пока россияне не называют: она может состояться в течение двух недель или чуть позже.

В свою очередь Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что готов к диалогу с российским диктатором. По его мнению, именно Путин принимает все ключевые решения в Кремле, поэтому переговоры с ним имеют смысл.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!