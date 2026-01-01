'Война продолжает свирепствовать': какие новые обязательства по Украине анонсировал Макрон в новогоднем обращении

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что 2026 год непременно "будет очень хорошим и счастливым" для Европы в целом и для французов в частности. Но война России против Украины является главным фактором нестабильности на европейском континенте, и именно она может помешать миру и счастью в новом году. Поэтому Европа должна ускорить развитие собственной обороны и взять на себя конкретные обязательства по защите Украины.

Об этом глава французской республики говорил в новогоднем обращении к стране. Среди прочего, Макрон уделил много внимания российской агрессии против нашей страны.

Война продолжает свирепствовать

"Наш мир с каждым днем становится все более суровым. Война и нестабильность на Ближнем и Среднем Востоке влияет на нашу экономику, наши интересы, а иногда и на нашу социальную сплоченность. Но война продолжает свирепствовать и на европейской земле – с особой интенсивностью после того, как Россия начала кровавую агрессию против Украины почти четыре года назад", – отметил президент Франции.

Он подчеркнул – глядя на нынешнюю Россию, в Европе "наблюдают возрождение империй", из-за чего у человечества "возникают сомнения относительно международного порядка".

Коалиция желающих

Противопоставить войне Европа может только два действенных фактора. Это, во-первых, помощь Украине, а во-вторых – развитие собственной, независимой европейской обороны. Говоря об этом, французский президент анонсировал следующее заседание "Коалиции желающих".

"Европейская оборона уже длительное время является предметом обсуждений (европейскими лидерами). Она уже начала формироваться, и в 2026 году это ускорится – начиная с 6 января в Париже, когда многочисленные европейские и союзные государства возьмут на себя конкретные обязательства по защите Украины и обеспечения справедливого и прочного мира на нашем европейском континенте", – отметил Макрон.

Единство, сила и надежда

"Наша история учит нас, что мы можем преодолеть все, противостоять чему угодно, если знаем, как оставаться едиными. Поэтому никогда не забывайте, что наши причины жить вместе ежедневно становятся сильнее того, что может нас разделить", – отметил президент Франции.

Именно поэтому он подчеркнул три главных пожелания на этот новый год: единство, сила и независимость, и надежда.

Как сообщал OBOZ.UA, главной целью вышеупомянутой встречи "Коалиции желающих" станет "окончательное определение конкретного вклада каждого государства по справедливому миру в Украине". Об этом Эммануэль Макрон рассказал сразу после разговора европейских лидеров с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся после последних переговоров президентов Украины и США.

Причем американские и европейские партнеры Украины уже согласовали план "надежной защиты" нашей страны "для обеспечения соблюдения любых мирных соглашений с Россией". В частности, согласно этому плану главным фактором гарантий безопасности для Украины является украинская армия.

