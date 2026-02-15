'Происходящее в сфере миграции шокирует'. Украинка в Голливуде Оксана Лада – о страхах беженцев, потере на фронте брата и богатых фанатах Трампа

Оксана Лада – украинка, которая покорила Голливуд. Приехала в США без знания языка и знакомств, работала официанткой и уже через несколько лет играла в культовом американском сериале "Клан Сопрано". Сегодня ее лицо можно увидеть в Netflix, CBS и боевиках с Джейсоном Стейтемом. Но даже за океаном Оксана остается украинкой: выходит на митинги в Нью-Йорке, сохраняет свои корни.

В интервью ОBOZ.UA актриса рассказала, как пробивалась в Голливуде и сумела не потерять в другом мире свои украинские корни. А еще – о семейной потере на войне и горькой реальности: даже в стране, которая позиционирует себя как земля свободы, не всегда гарантирована справедливость.

"Я родилась в Прилуках, что на Черниговщине, – рассказывает Оксана. – Жила там до восьми лет, потом папа получил повышение и мы переехали в Ивано-Франковск. И уже там я жила практически до тех пор, пока не переехала в Америку. Еще в школе меня тянуло на сцену. Театральные кружки, конкурсы чтецов, импровизированные спектакли – постоянно что-то придумывала. Мечтала поступить в театральный в Киеве, но родители не восприняли эту идею. В нашей семье все рациональных профессий, среди близких нет актеров. Творческая карьера казалась им нестабильной, даже рискованной. К тому же хотели, чтобы я оставалась рядом. Поэтому настояли на поступлении в Ивано-Франковский университет нефти и газа".

"Так случилось, что между курсами появилась возможность поехать в Нью–Йорк, – продолжает Оксана. – Провела там лето и буквально влюбилась в город. Вернулась домой, проучилась еще год – и поняла, что больше не могу игнорировать внутренний зов. Решение было тяжелым. Фактически я оставляла образование, привычную жизнь – и уезжала без гарантий, без четкого плана. Родители очень переживали. Но если я уже что-то решаю, меня трудно остановить – характер такой. Приехала в Нью-Йорк без языка, знакомств и понимания, как все устроено. Начала с самого простого – устроилась официанткой в ресторан. Постепенно познакомилась с украинской диаспорой – еще той, "старой" волной, людьми, которые приехали в США десятилетия назад. Среди них была директор театра украинской громады. Она меня почему-то сразу полюбила – начала давать хорошие роли. Впоследствии стала актрисой авангардного театра в Нью-Йорке, который также возглавляла украинка, но в труппе уже были и американцы. Там начала играть на английском. Затем через знакомых нашла агента – и начались кастинги".

Параллельно Оксана училась в студии Винна Хэндмена – одного из самых известных актерских педагогов в США, который работал с Дензелом Вашингтоном, Алеком Болдуином, Ричардом Гиром. В 1998 году она получила роль, которая изменила все: Ирина Пельцина – любовница главного героя в культовом сериале "Клан Сопрано". Сериал получил 21 премию "Эмми" и пять "Золотых глобусов", а журнал Rolling Stone поставил его на первое место в списке лучших сериалов всех времен. Для Оксаны участие в таком проекте стало не просто работой – это был вход в совершенно другую профессиональную лигу. Среди заметных работ Оксаны Лады в дальнейшем – в сериале Netflix "Оранжевый – хит сезона", CBS "Нью-Йорк 22", комедийной драме "До смерти хороша". А еще роли в популярных проектах – "Закон и порядок", "Студия 30" и в боевике "Защитник" с Джейсоном Стейтемом. Параллельно – активно работала в театре.

"Очень хорошо помню пробы на "Клан Сопрано", – вспоминает актриса. – Я понравилась кастинг-директору – и она сказала: приходи завтра на продюсерскую сессию. Тогда еще не до конца понимала, что это значит. А когда зашла в комнату – там сидело человек двадцать. Вся команда. У меня голова кругом пошла от волнения. Ничего особенного не планировала – просто делала сцену. Но, видно, что-то сделала правильно, потому что в какой-то момент все начали улыбаться. Возможно, это действительно была моя роль. Иногда так бывает – будто персонаж уже тебя ждет. Меня утвердили. Интересно, что многие до сих пор считают мою Ирину русской. Но это неправда – она из Казахстана. Просто тогда была такая тенденция: если персонаж из бывшего СССР – значит "рашен". Все скрипты писались именно так. Никто особо не разбирался, что есть Украина, что есть Казахстан, другие республики. Для большинства это было одно и то же".

Оксана признается, что это ее всегда изрядно раздражало: "Когда говорила, что я из Украины, мне отвечали: русская. И я постоянно – иногда очень резко – корректировала людей. Меня это задевало. Я выросла в семье, где все украинское всегда уважалось и подчеркивалось. Поэтому это было принципиально. Сейчас ситуация в Америке изменилась. Можно встретить персонажа с украинской фамилией – Петренко, героиню, которую зовут Катериной – больше понимания. Согласилась бы сегодня сыграть россиянку? Если это была бы большая роль – и, что важно, отрицательный персонаж, – да. Но точно не для того, чтобы их романтизировать или восхвалять".

"Есть одна история, которую я часто вспоминаю, – продолжает наша собеседница. – Когда мама отдавала меня в украиноязычную школу в Прилуках, ей вокруг говорили: "Ты что делаешь? У ребенка не будет будущего". Представляете? Тогда считалось, что престижнее – русскоязычная школа. Будто это автоматически открывало больше дверей. А мама сказала просто: хочу, чтобы мой ребенок рос в нашей культуре. И точка. Я выросла в семье, где Украину уважали. И мое понимание истории формировалось не из учебников, а из живых рассказов. Одна бабушка, на западе Украины, рассказывала о "бандеровцах", повстанческих временах. Другая, на Житомирщине, – о своей семье: о том, как моего деда, который был из зажиточной семьи, раскулачили, выслали на Камчатку, как они годами пытались вернуться домой. Я с детства понимала, что такое система, как она может сломать человека, отобрать дом, достоинство. Понимала, что там ты постоянно должен выживать".

"Когда Украина стала независимой, я была невероятно счастлива – наконец-то мы сами. Но потом, когда приехала в Киев и услышала, что большинство людей в столице разговаривают на русском, очень разочаровалась. Не укладывалось в голове: как можно так легко отказываться от того, что нас сформировало? От языка. И принципиально кругом говорила на украинском: в аэропорту, на улицах. Я думаю, что эта война произошла из-за того, что украинцы забыли, кто они такие. Мы забыли, кто мы такие".

О российском вторжении 24 февраля 2022 года Оксана узнала из американских новостей. Позвонила родным – маме, сестре. Услышала в ответ, что ракеты летят и на Ивано-Франковск. Это был шок. Говорит, что не могла просто сидеть. Уже в первые дни выходила на митинги в Нью-Йорке, давала интервью американским медиа, собирала деньги, приобщалась к гуманитарным инициативам. Позже война коснулась ее семьи напрямую: "Мой двоюродный брат еще в 2014 году ушел добровольцем. Вернулся, поступил в военный институт, стал офицером. Когда началось полномасштабное вторжение – снова призвался. В 2023 году погиб на Запорожском направлении... У двоюродной сестры муж – тоже военный. И тоже с 2014 года. Был разведчиком. Во время полномасштабной войны дважды получил ранения, после чего его комиссовали. А сестра все это время волонтерила, ездила к нему, поддерживала. Там такая история любви".

– Оксана, недавно мы общались с Алексеем Кузнецовым – первым победителем "Х-Фактора", который сейчас тоже живет в Нью-Йорке. Он сказал, что в американском медиапространстве об Украине сейчас почти не слышно.

– Знаете, люди что-то делают – движение не исчезло. Но да, об Украине здесь действительно говорят меньше. В Америке сейчас хватает внутренних проблем, и фокус внимания сместился. То, что происходит у нас, многие уже просто не отслеживают так внимательно, как раньше. В то же время украинская громада жива. Есть организации, есть мероприятия, есть поддержка. Просто масштаб стал другим. И на это очень повлияло еще одно – страхи. Многие украинцы, которые приехали во время войны, сегодня остерегаются выходить на митинги. Боятся лишний раз привлекать к себе внимание миграционной службы. Речь идет о федеральной службе иммиграционного контроля – U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). Многие называют их "трамповской армией". Их сотрудники ходят в масках, видны только глаза – как титушки. Могут подойти к любому с требованием показать документы. Просто на улице, в магазине, в любом месте. И забрать – на проверку.

Я всегда любила Америку. Переехала сюда, потому что искренне верила: это страна справедливости, где все работает по правилам. И долгое время так и было. Но то, что сейчас происходит в сфере миграции, многих шокирует. Политика стала намного жестче. Если ты приехал и еще не успел окончательно урегулировать свой статус – живешь в напряжении. Но в то же время в стране проходит немало митингов против этих решений – люди протестуют. Посмотрим, к чему приведет. Для меня лично это болезненно, кажется, что вижу зародыши авторитаризма. Думаю: "Боже, я же когда-то от этого сбежала – и снова?". Я даже американским друзьям говорю: "Вы же видите, куда это может зайти?" А они: "Ну что ж, будет у нас первая американская диктатура".

Интересно, что даже здесь, на Манхэттене, где я живу, немало сторонников Трампа – обеспеченные, влиятельные люди, потому что это центр города, самый дорогой район. И знаете, что иногда пугает больше всего? Это настроение: "Мы самые сильные, мы всем покажем". Мне это очень напоминает риторику, которая в свое время звучала в России, когда к власти пришел Путин – тогда тоже было много такого: мол, вот сейчас мы всем докажем, кто главный. И когда слышу подобные интонации здесь – Америка самая сильная, Трамп всех поставит на место – появляется тревожное ощущение дежавю.

Что сейчас происходит в моей творческой жизни? Конечно, сериал "Клан Сопрано" дал мне узнаваемость. После этого я на три года переехала в Лос-Анджелес – ближе к Голливуду, ко всем этим возможностям. И кастинги были действительно хорошие. Я выходила на серьезные роли, конкурировала с очень сильными актрисами. Один контракт был уже практически у меня в руках – и я проиграла. Знаете кому? Софии Вергаре. Тогда было обидно, конечно, но и показательно: ты понимаешь, на каком уровне происходит борьба. Однако голливудской звездой я так и не стала. Возможно, где-то не хватило таланта, возможно – нужных знакомств. А связи здесь имеют огромное значение. От того, в какой круг ты попадешь, кто в тебя поверит, зависит очень многое. Тебе могут дать первый шанс – а дальше уже играет роль не только профессия, но и среда.

В конце концов я поняла, что мой дом – это Нью-Йорк. Лос-Анджелес оставила. И жизнь неожиданно повернула в другую сторону: познакомилась с мужем – и фокус сместился на личную жизнь. Мы долгое время жили в Великобритании и Франции. Я пропустила много кастингов, потому что они еще проходили офлайн и надо было физически быть в США. Но не жалею. У меня была другая, не менее ценная жизнь – с путешествиями, новыми людьми. А потом все резко изменилось. Я потеряла партнера – он заболел и умер от рака.

Решила вернуться в США. Сидела и думала: что дальше? Я же всю жизнь актриса. Сказала себе: "Давай, Оксана, возвращайся в игру". И начала снова выстраивать карьеру. Сейчас больше фокусируюсь на независимом кино – мне это близко. К тому же могу не только сниматься, но и помогать с продюсированием, приобщаться к процессу шире. Мы как раз заканчиваем один фильм. В независимом кино все движется медленнее, чем хотелось бы: постоянно надо дособирать бюджет. Но в этом есть свой драйв – это живой процесс. Ролей, конечно, не так много. Сейчас в Голливуде очень распространено так называемое пакетирование: крупные агентства формируют проекты под звезд. Они работают с теми, кто приносит большие деньги, – условно, сотни тысяч долларов за эпизод. И когда запускается серьезный проект, агентство "запаковывает" туда весь свой пул актеров. То есть если ты не в этой большой системе, пробиться сложнее. Индустрия стала более корпоративной, закрытой. Независимое кино в этом смысле – как малый бизнес рядом с крупными корпорациями. Впрочем, у меня есть кастинги и на большие проекты. Так что я в процессе.

Интересно, что настоящая фамилия Оксаны – Бабий. "Почему Лада? – переспрашивает. – Потому что здесь никто не мог правильно произнести мою фамилию. А Лада – это согласие. Я хотела больше гармонии в своей жизни. И поэтому стала Оксана Лада". "Между тем чувствую, что за эти годы очень изменилась эмоционально, – продолжает актриса. – И это со мной сделала война. Есть постоянное ощущение, будто из-под ног выбили почву. Раньше было какое-то базовое доверие к миру – что все более-менее стабильно, что есть правила, логика. Сейчас этого доверия нет. Война забрала мою легкость. Первые два года я вообще не могла смотреть ничего развлекательного. Ни телешоу, ни сериалы, ни фильмы. Мне казалось это неуместным, будто я не имею права смеяться, пока в Украине такое происходит. Со временем, конечно, начинаешь себя как-то балансировать. И понемногу возвращается способность переключаться, хотя все равно это уже другое состояние. По паспорту я американка. Но очень надеюсь, что в Украине заработает механизм двойного гражданства. Мне важно сохранить свои корни".

– Оксана, интересно, в Голливуде вообще возможна искренняя дружба между актерами? Видела на вашей странице в Instagram, вы благодарили Алека Болдуина за то, что он уделил внимание вашему мероприятию.

– Я стараюсь поддерживать контакты со многими людьми, потому что уже долгие годы здесь, и меня здесь знают. Но можно ли назвать это дружбой? Чтобы позвонить ночью и быть уверенной, что кто-то с радостью поднимет трубку – такого здесь почти нет. Большинство отношений в Голливуде – профессиональные. Здесь царит культура личных границ, и эти границы очень большие. Искреннюю дружбу в Америке вообще найти сложно. У меня есть подруги, но они не из актерской индустрии. Потому что актерская среда прекрасно выглядит на экране, а за кадром все немного другое. Это знаете, как в Instagram – показывают только одну сторону, красивую, блестящую. Что мне нравится в актерстве, так это процесс создания истории на экране. Я люблю спрятаться за характером, выражать эмоции через персонажа. Мне предлагали участие в реалити-шоу. Но не могу себя представить в таком жанре. Для меня актерство – это создание другой личности. Да, в персонажа ты вкладываешь свой опыт, но это все равно не ты. А реалити-шоу – другое: ты открываешь себя, обнажаешь личное. А я люблю оставлять его своим.

– Среди ваших друзей есть украинцы?

– Да, конечно. Но хочу честно признаться: у меня было немало подруг и среди россиянок. Многих послала подальше – потому что они оправдывали Путина. Некоторые, наоборот, сочувствовали Украине, с ними поддерживаю контакт. Была у меня близкая подруга из Болгарии, которая увлеклась программами Такера Карлсона. Он еще с начала полномасштабной войны часто высказывал пророссийские нарративы, критиковал поддержку Украины со стороны США, распространял теории заговора о "будущем Украины без будущего". Я слушала его на Fox News и не понимала: что он несет? Это было повторение того, что транслируют кремлевские медиа, но под видом американского взгляда. А подруга охотно слушала это все и начала мне рассказывать об Украине и украинцах в искаженном виде. Я была шокирована. Даже сказала: "Ты хочешь, чтобы я сейчас позвонила своей бабушке и сказала, что Марьяна говорит, что тебя не существует?" Но она этого не поняла и ответила: "Это просто мое мнение". Я спросила на эмоциях: "А если сейчас твою Софию начнут бомбить? Твою школу?" – она удивилась: "Зачем ты мне такое говоришь?" Война стала для меня серьезным путем взросления. Раньше была романтичной, наивной, открытой. Но все, что произошло, отобрало доверие к людям. Сейчас работаю над тем, чтобы восстановить его и снова научиться открываться миру.

Во время полномасштабного вторжения я приезжала в Украину. Впечатления от поездки – непростые. Увидеть родных, поехать домой – конечно, это хорошо, но одновременно испытываешь ужас: каждую минуту может произойти что-то страшное. Когда вернулась в Америку, всем говорила: "Вы не поймете, что такое война, пока не переживете ее сами. Только личный опыт показывает всю ее реальность". Именно поэтому продолжаю выходить на митинги: надо постоянно напоминать о нас. Я переживаю за Украину всем сердцем, потому что все, что происходит, – это очень несправедливо".

