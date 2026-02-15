Масленица-2026: что означает каждый день и какие традиции есть в Украине

Масленица, которую в Украине также издавна называли Колодием, Сыропустом или Сыропустной неделей, – это древний праздник, который корнями уходит еще в дохристианские времена. Когда-то он символизировал переход от зимы к весне, а впоследствии стал подготовкой к Великому посту перед Пасхой.

Так или иначе, а традиция веселиться и готовить вкусные угощения в конце зимы насчитывает в Украине не одну сотню лет. Празднования длятся неделю и каждый день имеет свое название и значение. OBOZ.UA рассказывает о них подробнее.

Когда Масленица в 2026 году

Нынешние празднования приходятся на неделю, которая начинается 16 февраля. Завершится Масленица 2026 в день 22 февраля, когда православные Украины традиционно будут отмечать Прощеное воскресенье.

Значение Масленицы

В древности праздник знаменовал собой границу между зимой и весной, время пробуждения природы и примирения между людьми. Основной смысл праздника заключался в чествовании годового цикла солнца и культа предков. Главными обрядовыми блюдами были вареники.

С принятием христианства праздник приобрел религиозное значение, ведь стал предшествовать Великому посту. В эту неделю вступали в силу ограничения на потребление мяса, зато молока и молочных продуктов ели вволю. К тому же люди собирались, чтобы все вместе повеселиться перед длительным периодом скромности и сдержанности. Главным блюдом Масленицы в Украине были вареники с творогом.

Распространенное мнение, что на Масленицу следует употреблять блины, было насаждено в советские времена. Тогда праздник пытались идеологизировать и использовать для создания единого советского народа с общими традициями на основе российских – а именно из России пришел обычай перед Великим постом наедаться блинами.

Что означает каждый день праздничной недели

Каждые сутки Масленицы (Сыропуста) имеют свой особый смысл и правила поведения, которых пытались придерживаться наши предки. Рассказываем о них подробнее.

Понедельник – Встреча праздника

Неделя начиналась с большой уборки дома. Именно в понедельник готовили первые блюда, которыми обязательно угощали людей, нуждающихся в помощи. Отдельную порцию оставляли как поминание для покойных родственников. Это был день первых гостей и подготовки к большим гуляниям.

Вторник – Заигрывание

День был посвящен молодежи и будущим семьям, которые она создаст. Родители пытались успеть засватать детей до начала поста. Парни и девушки активно искали себе пару на вечерницах и гуляниях, ведь это был последний шанс перед длительным перерывом в свадьбах.

Среда – Угощение у тещи

В среду зять отправлялся в гости к матери своей жены. Количество блюд на столе было своеобразным "рейтингом" зятя: так теща демонстрировала свою благосклонность или недовольство его поступками за год. Считалось, что доброжелательный прием в этот день гарантирует мир в молодой семье.

Четверг – Разгуляй или Широкая Масленица

С этого дня хозяйственные работы отходили на второй план, уступая место настоящему веселью. Народ выходил на улицы: катались на санках, устраивали соревнования, прыгали через костры и наслаждались зимними забавами в полную силу.

Пятница – Тещины вечерницы

Теперь наступала очередь зятя принимать дорогую гостью. Теща приезжала с ответным визитом, прихватив с собой родственников и подруг. Хотя приготовлением блюд обычно занималась жена, зять должен был проявить максимум гостеприимства и внимания к теще, чтобы показать себя достойным хозяином.

Суббота – Посиделки золовки

Суббота считалась женским днем для общения с семьей мужа. Замужние женщины приглашали к себе сестер мужа (золовок), готовили для них угощения и дарили подарки. Также это было время для девичьих гаданий на будущую судьбу.

Воскресенье – Проводы и Прощеное воскресенье

Кульминация недели, когда все готовились к началу строгого поста. Люди просили прощения за обиды, отвечая на раскаяние фразой: "Бог тебя простит". В этот день окончательно прощались с зимой, поминали предков и очищали мысли перед духовным испытанием.

