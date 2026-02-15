Россия получает за столом переговоров больше, чем достигла на поле боя, – Каллас

Самая большая опасность, которую сейчас представляет Россия, заключается в риске получить ей на переговорах больше, чем она смогла получить военным путем, поэтому в Брюсселе подчеркивают необходимость четких условий для любого диалога.

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, несмотря на миллионные жертвы, Россия "едва продвинулась" за линию фронта 2014 года. Но несмотря на отсутствие результата, Москва выдвигает нереалистичные требования за столом переговоров.

Каллас заявила, что сейчас страна-агрессор разбита, а ее экономика в руинах. Страна потеряла доступ к европейским энергетическим рынкам. По оценке дипломата, именно риск получения дополнительных преимуществ в переговорном процессе является ключевой угрозой со стороны Москвы.

По мнению Каллас, важнее самого факта участия в переговорах является понимание предмета переговоров. Она уверена, что максималистские требования России не могут получить минималистский ответ.

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности отметила, что если речь идет об ограничении численности украинской армии, аналогичные условия должны касаться и российской. Также РФ должна компенсировать нанесенный Украине ущерб.

Среди минимальных условий для Москвы, которые свидетельствовали бы о стремлении ее к миру, Каллас назвала выплату компенсаций, возвращение депортированных украинских детей и отсутствие амнистии за военные преступления. В то же время она добавила, что из-за отсутствия признаков готовности Кремля к переговорам Европа продолжит процесс перевооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Европа должна быть готова не только сдерживать агрессию, но и при необходимости – бороться за собственную безопасность. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он отметил, что мир в Европе "теряет прочность".

Также напомним, 11 февраля парламент Эстонии проголосовал за участие страны в руководящем комитете (Core Group) Специального трибунала по расследованию преступления агрессии России против Украины. Страна официально присоединилась к руководящему комитету, который обеспечивает запуск спецтрибунала, в ноябре прошлого года.

