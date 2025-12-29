Макрон подтвердил заседание 'коалиции решительных' в Париже в начале января и назвал ключевую задачу

Заседание "коалиции решительных" в Париже(Франция) состоится уже в начале января 2026 года. Главной целью встречи станет окончательное определение конкретного вклада каждого государства по справедливому миру в Украине.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, разместив соответствующий пост в соцсети Х. Он также заверил, что по результатам переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом с участием делегаций обеих стран, удалось достичь значительных результатов в вопросе окончания войны.

Что известно

"В начале января мы соберем страны коалиции решительных в Париже, чтобы окончательно согласовать конкретный вклад каждой страны", 0 говорится в сообщении.

Макрон сообщил, что накануне он вместе с другими лидерами Европы участвовал в разговоре с Зеленским и Трампом, а затем тет-а-тет пообщался с президентом Украины.

Французский лидер убежден, что есть прогресс "в гарантиях безопасности, которые будут ключевыми для построения справедливого и прочного мира".

Напомним, во время последней встречи в Европе американские и европейские партнеры Украины согласовали план "надежной защиты" нашей страны "для обеспечения соблюдения любых мирных соглашений с Россией". В частности, согласно этому плану главным фактором гарантий безопасности для Украины является украинская армия.

Как сообщал OBOZ.UA, последнее заседание "коалиции желающих" состоялось 11 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский на мероприятии выступил с речью, акцентировав на важности надежных и действенных гарантий безопасности, к обеспечению которых должны быть привлечены Соединенные Штаты Америки.

