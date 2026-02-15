Экс-министра энергетики Галущенко задержали при попытке выезда из Украины – медиа

В ночь на воскресенье 15 февраля при попытке пересечения границы был задержан экс-министр энергетики Украины Герман Галущенко. Украинские пограничники и НАБУ сняли его с поезда.

Об этом сообщают украинские медиа. По имеющейся информации, у ГПСУ был соответствующий запрос от антикоррупционных органов.

Отмечается, что такая практика применяется, если человек фигурирует в уголовных делах. Пограничники имели запрос от НАБУ и САП, который содержал предупреждение по поводу того, что Галущенко может попытаться пересечь границу.

Что предшествовало

Напомним, 10 ноября 2025 года детективы НАБУ пришли с обысками к бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко и другим лицам в рамках масштабной операции "Мидас". В деле бизнесмена Тимура Миндича он фигурирует под прозвищем "Профессор"

Речь идет о коррупционной схеме влияния на стратегические государственные предприятия, в частности энергетического сектора, среди которых АО "НАЭК "Энергоатом", которую организовал ряд высокопоставленных чиновников. Уже 19 ноября народные депутаты Верховной Рады Украины отправили его в отставку

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Министерстве энергетики могут до сих пор работать другие ключевые фигуры из окружения бывшего министра, которых называют "людьми Миндича" и связывают с коррупционными влияниями и старыми схемами.

Кроме того, в Национальной комиссии, которая проводит госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на высокой должности остается родной брат Игоря "Рокета" Миронюка, Дмитрий, что усиливает подозрения относительно сохранения контроля клана над регулятором.

