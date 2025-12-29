'Альтернативы миру нет': Зеленский — о главных результатах встречи с Трампом во Флориде

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги своей встречи с президентом США Дональдом Трампом. Глава государства сообщил о результатах договоренностей во время переговоров во Флориде.

Об этом он сообщил в своем Telegram. Глава государства отметил разговор о гарантиях безопасности Киеву от Вашингтона и решение о контроле над Донецкой и Луганской областями .

Гарантии безопасности

Как заявил глава государства, Трамп подтвердил сильные гарантии безопасности, и подчеркнул, что они будут проголосованы в Конгрессе США.

"Мы проговорили пакет поддержки Украины по восстановлению после окончания войны. Экономический пакет. Это заход американского бизнеса, специальные условия для развития и восстановления Украины и разработка соглашения о свободной торговле с США. Также президент США это подтвердил. И мы максимально приближаемся к еще одному результату в плане из 20 пунктов", – сказал Зеленский.

По словам Зеленского, гарантии продлятся 15 лет с возможностью продления. Глава государства заявил, что хотелось бы, чтобы гарантии были на более долгий срок, до 50 лет. Дональд Трамп взял это на рассмотрение.

Встреча Коалиции желающих

В частности, Зеленский заявил, что инициировал встречу Коалиции желающих, и уже переговорил на эту тему с французским президентом, Эммануэлем Макроном.

"На этой встрече мы согласуем документы на уровне лидеров. И будем готовить встречу с Президентом Трампом и с европейскими лидерами. Мы все настроены серьезно, чтобы эти встречи состоялись в январе. И после этого если все будет идти шаг за шагом, то уже будет встреча в том или ином формате с "русскими". Мы готовы на соответствующие форматы, о которых мы уже говорили", – резюмировал президент Украины.

Альтернативы миру нет, говорит Зеленский, и добавил, что надо "дипломатически закончить войну, дожать Россию", иначе"война продолжится".

Референдум

Относительно референдума, как сказал Зеленский, россияне не хотят прекращения огня на 60 дней, сколько нужно для проведения референдума, поэтому Москва продолжает давить на Киев. Отдельно он вспомнил все мирные соглашения, к которым привлекалась Россия.

"У Украины был Будапештский меморандум, подписывали персоналии – это не сработало. Далее были Минские соглашения, которые привели к полномасштабной войне. Все эти бумаги не сработали. Мы договорились сейчас с американцами, что у нас будут гарантии безопасности, которые будут поддержаны Конгрессом США, что очень важно, и парламентом Украины. Гарантии безопасности будут двусторонне голосоваться. А наши двусторонние договоры с европейцами, соответственно, будут потом подтверждаться в европейских парламентах, чтобы эти соглашения имели силу", – подчеркнул глава государства.

20-пунктный мирный план, как считает украинская сторона, нужно одобрить на референдуме. Это сильнейшая историческая подпись силы этого документа, и очень хотелось бы это сделать. Однако, как говорит Зеленский, не все положительно к этому относятся, поскольку речь идет о "миллионах" людей.

"Очень важно, чтобы это было волеизъявление украинского народа, чтобы украинская нация приняла этот мир, поддержала этот план. Поэтому референдум – это сильная вещь. Украинцы, которые пострадали больше всех в этой войне, должны быть счастливы от окончания этой войны и от формата этого соглашения. Это и есть о справедливом мире", – говорит президент Украины.

Как писал OBOZ.UA, 28 декабря в Палм-Бич, штат Флорида (США), в резиденции Мар-а-Лаго состоялись переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом с участием делегаций обеих стран. Разговор длился более двух с половиной часов, после чего лидеры выступили на совместном брифинге.

