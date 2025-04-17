'Верим не в слова, а в действия': Ермак объяснил, какой ответ Путина по поводу перемирия устроит Украину

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что уже на этой неделе получит от российского диктатора ответ на предложение о перемирии в Украине. Однако, если такой ответ и будет, он должен быть в действиях, а не на словах. Только реальные действия устроят Украину.

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Так прокомментировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак состоявшиеся 17 апреля трехсторонние переговоры Украины, стран ЕС и США. Именно во время переговоров американский лидер заявил, что ждет ответа от главаря Кремля.

"Самое главное, что у Украины абсолютно четкая позиция, от которой мы не отходим, у нас есть красные линии. Надо говорить в первую очередь, как достичь полного прекращения огня, как должен работать определенный мораторий, с контролем и мониторингом. И для нас важен гуманитарный трек – это обмен наших военнопленных, возвращение наших гражданских и возвращение наших депортированных детей", – сказал глава ОП.

Соответственно, единственный ответ от российского диктатора, который необходим Украине – это поддержка полного прекращения огня и согласования относительно механизма контроля, мониторинга и указанного гуманитарного трека. Именно это будет индикатором того, что действительно возможны какие-либо реальные переговоры о прекращении войны, заметил Андрей Ермак.

"Ибо после последних событий в Кривом Роге и Сумах мы, украинцы, верим не в слова, а в действия. Поэтому мы совершенно четки в своей позиции. Сегодня мы еще раз об этом говорили с партнерами", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты настроены получить ответ государства-агрессора России на мирные переговоры о завершении войны в Украине уже на этой неделе. Только после ответа россиян в США будут приниматься соответствующие решения, заявил Трамп после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Ранее Трамп заявлял, что ожидает "хороших предложений" по переговорам о завершении войны России против Украины. На фоне ежедневных российских обстрелов глава Белого дома отметил, что есть "продвижение" по поводу перемирия.

Его спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Виткофф уточнял, что мирное соглашение между Украиной и Россией будет включать в себя вопросы "пяти территорий". Кроме территориального вопроса, в документе могут быть прописаны гарантии безопасности, специальные протоколы, но без участия НАТО.

В Москве также заявили, что "ведется достаточно напряженная работа" по мирному соглашению с Украиной. Причем спикер Кремля Дмитрий Песков издал, что сейчас речь не идет о "временных рамках или конкретных сроках".

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