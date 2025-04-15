"Есть безопасность, протоколы": Уиткофф заявил, что мирное соглашение по войне в Украине будет включать вопрос "пяти территорий"

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией будет включать в себя вопросы "пяти территорий". Кроме территориального вопроса, в документе могут быть прописаны гарантии безопасности, специальные протоколы, но без участия НАТО.

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Об этом Уиткофф сказал в эфире Fox News, заметив, что ситуация сложна из-за глубоких конфликтов между сторонами. Однако, по его оценке, мир приближается к важному сдвигу.

"В этом нет никаких сомнений. Я имею в виду, что это мирное соглашение касается этих так называемых пяти территорий, но в этом есть намного больше. Есть безопасность, протоколы. Там нет НАТО. 5-й статьи НАТО. Я имею в виду, что к этому прилагается много деталей. Это сложная ситуация из-за, вы знаете, укоренившихся проблем, происходящих между двумя странами. И я думаю, что мы можем быть на пороге чего-то, что было бы очень, очень важно для мира в целом", – ответил спецпредставитель Дональда Трампа на вопрос ведущего о том, будет ли соглашение включать то, что, возможно, нестандартно.

Он также подчеркнул, что новое соглашение может стать шансом для перезагрузки отношений между США и Россией благодаря "некоторым привлекательным коммерческим возможностям", способным обеспечить "настоящую стабильность в регионе". По его словам, "партнерство создает стабильность".

Уиткофф намекнул, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным приобрели серьезный характер и они уже состоялись трижды за последние месяцы, а последняя встреча длилась около пяти часов.

"Да, это уже третья моя с ним встреча. Последняя встреча длилась около пяти часов. В то время у нас было два его ключевых советника — Ушаков и Кирилл Дмитриев. И это была убедительная встреча, и ближе к концу мы действительно согласились. Я собираюсь сказать "наконец-то", но я не имею в виду это так, как мы ждали", – отметил он.

По словам Уиткоффа, именно во время этих встреч стороны достигли определенного взаимопонимания. Следовательно, мирное соглашение должно быть глубже обычного прекращения огня – речь идет о постоянном мире, но для этого понадобится некоторое время.

Напомним, что должностные лица администрации Трампа все больше расходятся во мнениях относительно того, как урегулировать отношения между Украиной и Россией. Уиткофф предложил президенту США "разрешить" агрессору аннексировать четыре украинские области. Спецпредставитель Трампа в Украине генерал Кит Келлог выступил против такого сценария.

Ранее Уиткофф в интервью скандальному журналисту Такеру Карлсону назвал регионы Украины, которые якобы являются ключевыми проблемами в российско-украинской войне, и это "Донбасс, Крым, Луганск и еще два других". Впоследствии он объяснил свое заявление о "референдумах" Путина. По его словам, это якобы именно в России считают, что оккупированные территории Украины являются частью ее государства, и эту позицию Москва оправдывает проведенными "голосованиями". Однако он не занимает ни одну сторону в этом вопросе.

Президент Владимир Зеленский признал, что заявления Стива Уиткоффа часто содержат кремлевские нарративы. Последствием таких заявлений может быть ослабление давления Америки на Россию, и это не близко к завершению войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Трамп разочарован отсутствием прогресса в переговорах по прекращению огня в Украине. Американский президент призвал Россию предпринять активные действия для прекращения войны в Украине.

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