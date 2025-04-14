"Мы хорошо продвигаемся": Трамп анонсировал "очень хорошие предложения" по прекращению боевых действий в Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что ожидает "хороших предложений" по переговорам о завершении войны России против Украины. На фоне ежедневных российских обстрелов глава Белого дома отметил, что есть "продвижение" по поводу перемирия.

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Об этом он сказал во время встречи с президентом Сальвадора Наибом Букелле в понедельник, 14 апреля. Трамп заявил, что хочет остановить убийства.

"Все, что я могу сделать, это попытаться остановить это (войну РФ против Украины. – Ред.). Я хочу остановить убийства. И я думаю, что мы хорошо продвигаемся в этом плане. Я думаю, что очень скоро у нас будут очень хорошие предложения", – заявил Трамп.

В то же время, он снова возложил вину за развязывание войны на президента Украины Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена.

"Я не говорю, что кто-то является ангелом. Но при моей каденции Путин даже не упоминал об этом. А Байден держал цены на нефть такими высокими, что Россию уже было не остановить. Зеленский мог это остановить, Байден мог, и Путин не должен был идти на это. Не стоит начинать войну с тем, кто в 20 раз больше, а затем просить ракеты у других", – заявил Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад Трамп призвал Россию принять активные действия для прекращения войны в Украине. Он также в очередной раз заявил, что войны бы не было, будь он президентом раньше, и что считает войну в Украине такой, которой можно было избежать, если бы он возглавлял США на момент ее начала.

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