В Кремле озвучили свое видение мирного соглашения с Украиной. И там речь не идет ни о каких временных рамках. Но есть о том, что "ведется достаточно напряженная работа" в этом направлении.

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Такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Его слова передают СМИ страны-террориста.

"Хочется надеяться на лучшее. На то, что эта работа будет иметь положительные результаты. Сейчас мы не стали бы точно говорить о каких-то временных рамках или конкретных сроках", – подчеркнул Песков.

По его словам, контакты с США, в частности, встречи со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом, были положительными и полезными.

"Мы достаточно неплохо оцениваем те конструктивные и содержательные контакты, которые имели место. Ведется напряженная работа. Вы знаете, что происходит обмен информацией от первого лица, что называется. Имею в виду в контексте состоявшейся в Санкт-Петербурге недавней встречи Путина с господином Виткоффом", – резюмировал представитель Кремля.

Ранее специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией будет включать вопросы "пяти территорий". Кроме территориального вопроса, в документе могут быть прописаны гарантии безопасности, специальные протоколы, но без участия НАТО.

Виткофф также намекнул, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным приобрели серьезный характер, и они уже состоялись трижды за последние месяцы, а последняя встреча длилась около пяти часов.

Напомним, что должностные лица администрации Трампа все больше расходятся во мнениях относительно того, как урегулировать отношения между Украиной и Россией. Виткофф предложил президенту США "разрешить" агрессору аннексировать четыре украинских области. Спецпредставитель Трампа в Украине генерал Кит Келлог выступил против такого сценария.

Ранее Виткофф в интервью скандальному журналисту Такеру Карлсону назвал регионы Украины, которые якобы являются ключевыми проблемами в российско-украинской войне, и это "Донбасс, Крым, Луганск и еще два других". Впоследствии он объяснил свое заявление о "референдумах" Путина. По его словам, это якобы именно в России считают, что оккупированные территории Украины являются частью ее государства и эту позицию Москва оправдывает проведенными "голосованиями". Однако он не занимает ни одной стороны в этом вопросе.

Президент Владимир Зеленский признал, что заявления Стива Виткоффа часто имеют кремлевские нарративы. Последствиями таких заявлений может быть ослабление давления Америки на Россию и это не близко к завершению войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь Трамп разочарован отсутствием прогресса в переговорах по прекращению огня в Украине. Американский президент призвал Россию предпринять активные действия для прекращения войны в Украине.

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