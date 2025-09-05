'Важно быстрее работать ради гарантий безопасности': Зеленский провел разговор с Рютте и объяснил, как заставить Россию завершить войну

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 5 сентября, провел предметный разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Во время переговоров они обсудили ключевые вопросы безопасности и пути завершения войны с Россией.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Зеленский подчеркнул важность ускорения работы над гарантиями безопасности для Украины и максимальной координации с партнерами, в частности Соединенными Штатами.

Он также отметил необходимость укрепления противовоздушной обороны страны.

"Говорил с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Очень предметно, спасибо. Важно быстрее работать ради гарантий безопасности для Украины. Важно быть максимально продуктивными вместе с Америкой. Важно укрепить нашу ПВО", – отметил он.

Зеленский добавил, что Украина продолжает активно координироваться с международными партнерами для реальной дипломатии.

"И в дальнейшем координируемся ради реальной дипломатии – Путин делает вид, будто ему и не нужен мир, будто ему и не нужно договариваться, но на самом деле давление мира способно сформировать интерес России закончить войну", – подчеркнул президент.

Он поблагодарил всех партнеров и страны, которые помогают Украине в противодействии агрессии и поддерживают страну в вопросах безопасности и обороны.

Что предшествовало

В четверг, 4 сентября, в Париже состоялся очередной саммит "коалиции желающих" ("коалиция решительных"), в котором приняли участие представители 38 стран, в том числе и президент Владимир Зеленский. Встреча была посвящена обсуждению гарантий безопасности для Украины, после чего ее участники позвонили президенту США Дональду Трампу.

Очередное заседание "коалиции желающих" уже традиционно возглавили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер. Также на встрече присутствовал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

По итогам встречи лидеров "коалиции желающих" 4 сентября президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели пресс-конференцию, на которой озвучили ключевые договоренности и планы коалиции по поддержке Украины. Макрон подчеркнул, что коалиция прошла долгий путь и сейчас полностью готова к действиям.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп резко отреагировал на закупку российской нефти Венгрией и Словакией. Эти страны обращались к президенту США с жалобами после того, как Украина начала принимать меры против российского нефтетранзита.

