'Валите в Россию': Зеленский призвал изгнать россиян из стран Запада

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал санкционную политику Евросоюза и США. Это произошло во время разговора с американскими журналистами. Глава государства прямо призвал высылать граждан России, проживающих в странах Запада.

Интервью опубликовало Politico. В материале приводятся прямые слова украинского президента о необходимости расширения санкций.

"Европейцы до сих пор не ввели санкции против атомной энергетики россиян, против Росатома, против людей, против их родственников, против их детей, которые живут в Европе, которые живут в Соединенных Штатах, которые учатся в университетах Европы, у которых есть недвижимость в Соединенных Штатах", – сказал Зеленский.

Призыв к действиям

Президент подчеркнул, что часть граждан РФ продолжает учиться в университетах Европы и владеть недвижимостью в США. По его словам, это свидетельствует о неполном применении санкционного механизма. Он подчеркнул, что такие люди "не уважают правила" и одновременно пользуются преимуществами западных демократий.

"Валите на Россию. Езжайте домой. Вы никого не уважаете в Соединенных Штатах, вы не уважаете правила, вы не уважаете демократию, вы не уважаете Украину, Европу и так далее. Идите домой.", – заявил президент во время интервью. Его слова прозвучали на фоне дискуссий об усилении ограничений против российского атомного сектора.

Санкции и требования

Зеленский отдельно упомянул об отсутствии санкций против российской атомной энергетики и госкорпорации "Росатом". Он считает, что Европейский Союз до сих пор не применил полный пакет ограничений в этом направлении. Президент также акцентировал на вопросе персональных санкций в отношении родственников и детей российских чиновников, проживающих или обучающихся за рубежом.

Речь идет, в частности, о странах Европейского Союза и Соединенных Штатах. По словам главы государства, ограничения должны быть комплексными и касаться не только экономических секторов, но и конкретных лиц.

Напомним, что в субботу, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Мюнхене с государственным секретарем США Марко Рубио. Среди прочего они обсудили, как можно помочь Украине защищать жизнь во время зимних холодов и усилить нашу устойчивость.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что подписание мирного соглашения между Украиной и Россией сводится к фундаментальным вопросам, на которые трудно дать однозначный ответ. Сейчас нужно понять, действительно ли Кремль готов закончить войну.

