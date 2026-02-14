Зеленский встретился с Рубио в Мюнхене: о чем говорили. Видео

В субботу, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Мюнхене с государственным секретарем США Марко Рубио. Среди прочего они обсудили, как можно помочь Украине защищать жизни во время зимних холодов и усилить нашу устойчивость.

Речь шла о помощи Украине с ракетами для систем противовоздушной обороны. Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале, а детали раскрыли в Офисе президента.

Глава государства проинформировал Рубио о ситуации на фронте, постоянных российских ударах и последствиях атак ворона на нашу энергосистему.

Отдельное и детальное внимание стороны уделили дипломатическому процессу и переговорам в трехстороннем формате.

"Важно, чтобы запланированные в Женеве переговоры были результативными, и я благодарю Соединенные Штаты Америки за конструктивный подход... Важно, чтобы было движение в вопросах гарантий безопасности и экономического восстановления", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, речь шла о последовательности следующих шагов. Украина считает, что в конце концов должна состояться встреча на уровне лидеров, чтобы решить наиболее проблемные вопросы.

"Благодарен Соединенным Штатам, каждому американскому сердцу за весомую помощь Украине", – добавил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что подписание мирного соглашения между Украиной и Россией сводится к фундаментальным вопросам, на которые трудно дать однозначный ответ. Сейчас нужно понять, действительно ли Кремль готов закончить войну.

