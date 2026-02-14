'США продолжат проверять серьезность намерений России': Рубио заявил о 'сложных' вопросах в урегулировании войны в Украине

Вопрос о подписании мирного соглашения между Украиной и Россией сводятся к фундаментальным, на которые трудно дать однозначный ответ. Сейчас нужно понять действительно ли Кремль готов закончить войну.

Такое заявление сделал государственный секретарь США Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Вашингтон оценивает серьезность намерений РФ по завершению войны

"США продолжат проверять серьезность намерений России относительно окончания войны в Украине", – отметил американский политик.

По его словам, вопрос об окончании войны свелись к "самым сложным" и именно их достаточно не просто решить. В то же время до сих пор непонятно действительно ли российская сторона заинтересована прекратить боевые действия и обстрелы по Украине.

Стоит отметить, что несмотря на активизацию мирных переговоров с участием РФ, США и Украины каких-то окончательных решений так и не удалось принять.

Напомним, накануне Рубио заявил, что Украина способна продемонстрировать стремительный экономический рост, удвоив свой внутренний валовой продукт в течение следующих 10 лет. Вместе с тем чиновник предупредил, что финальный этап договоренностей между Киевом и Москвой будет достаточно непростым. Основные трудности сосредоточены вокруг ключевых пунктов, по которым стороны пока не нашли компромисса.

Как писал OBOZ.UA, госсекретарь США также заявил, что реальные гарантии безопасности для Украины невозможны без прямой поддержки со стороны Вашингтона. По его словам, решающим фактором остается американский "бэкстоп", без которого любые европейские инициативы теряют эффективность.

