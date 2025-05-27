В России заговорили о 'сроках прекращения огня' в Украине: что за документ готовит Кремль

В России заявили, что продолжают работу над "проектом меморандума относительно будущего мирного договора". Он якобы будет содержать "принципы и сроки урегулирования", а также условия прекращения огня.

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Об этом заявила спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она также обвинила Киев в "несговорчивости" на переговорах в Стамбуле.

Заявления Захаровой о ходе подготовки "меморандума", в котором Москва изложит свои "хотелки" в вопросе завершения войны, российские пропагандистские государственные СМИ начали цитировать утром 27 мая.

В частности, она выдала, что "договоренности в рамках стамбульских переговоров" были достигнуты "с трудом" из-за позиции Киева. Стоит отметить, что официально о каких-либо "договоренностях" по итогам встречи в Турции 16 мая, кроме проведения обмена пленными в формате "1000 на 1000" не сообщалось.

Захарова также уведомила, что "Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора и рассчитывает, что Киев свои наработки отправит одновременно с Москвой".

По ее словам, этот "меморандум" будет содержать принципы и сроки урегулирования, а также условия прекращения огня.

Напомним, ранее участник украинской делегации на переговорах в Стамбуле, первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сообщил, что во время встречи делегация РФ назвала безусловное прекращение огня категорически неприемлемым. По его словам, россияне не имели никаких директив, которые бы предусматривали возможность достижения договоренности о прекращении боевых действий с украинской стороной.

Кроме того, Кислица рассказал, что еще говорили представители РФ на переговорах в Стамбуле. Так, они, в частности, называли российско-украинскую войну "внутренним конфликтом между россиянами" и выдвигали абсурдные требования к Украине, например, чтобы наше государство отдало агрессору четыре области в их административных границах.

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