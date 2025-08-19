В России отклонили важный пункт предложенных Европой гарантий безопасности для Украины: о чем идет речь

В Кремле отвергли предложенные Европой гарантии безопасности для Украины в рамках потенциального мирного соглашения. Там в целом отвергают появление на украинской территории военного контингента стран НАТО.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики обратили внимание на нарративы, продвигаемые пропагандисткой Марией Захаровой.

Накануне во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами американский лидер Дональд Трамп заявил, что диктатор РФ Владимир Путин в ходе саммита на Аляске якобы сказал, что "Россия примет гарантии безопасности для Украины в рамках мирного соглашения".

Однако официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова дала понять, что Россия "категорически отвергает любой сценарий, предусматривающий появление в Украине военного контингента с участием стран НАТО".

По словам аналитиков, этот отказ распространяется как на формальный контингент НАТО для миротворческой миссии в Украине, так и на контингенты любого государства-члена НАТО в Украине, даже если они не являются частью миссии Североатлантического альянса.

"При этом слова Захаровой согласуются с предыдущими заявлениями Кремля, в которых он отвергает возможность развертывания военного контингента любого государства-члена НАТО в Украине и угрожает, что Россия будет считать любое такое развертывание сил в Украине законными военными целями", – отметили в ISW.

Трамп же и другие официальные лица ЕС повторили, что любое развертывание миротворческих сил в Украине не будет формальным военным контингентом НАТО.

Что предшествовало

Накануне во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами американский лидер Дональд Трамп заявил, что диктатор РФ Владимир Путин во время саммита на Аляске якобы сказал, что "Россия примет гарантии безопасности для Украины в рамках мирного соглашения".

Также республиканец заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может немедленно положить конец войне в Украине, развязанной Россией, если примет условия, которые сформировались после американо-российского саммита. Сам он исключает и возвращение Крыма, и присоединение Украины к НАТО.

Украина же настаивает на реальных гарантиях безопасности как части любого потенциального мирного соглашения. На практике эти гарантии должны работать так же, как статья 5 Североатлантического договора.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению аналитиков Института изучения войны, Кремль готовится к потенциальному конфликту с НАТО. Для этого страна-агрессор строит долгосрочные планы по перевооружению и параллельно усиливает мобилизацию российского населения и экономики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!