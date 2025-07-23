Кремль готовится к потенциальному конфликту с НАТО: в ISW объяснили, что стоит за планами перевооружения России

Россия строит долгосрочные планы по перевооружению: до 2036 года на это Кремль собирается направить около 1,1 триллиона долларов. Параллельно Москва усиливает мобилизацию российского населения и экономики.

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Эти действия, планы и тенденции государства-агрессора стали еще одним подтверждением: Кремль готовится к широкомасштабной войне с НАТО. Об этом говорится в новом аналитическом отчете Института изучения войны (ISW)

Что известно о намерениях агрессора

О том, что Россия интенсифицирует процесс перевооружения российской армии, 22 июля заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Планы у Кремля – долгосрочные: военная разведка считает, что до 2036 года Москва планирует направить на перевооружение 1,1 трлн долларов (около 110 млрд долларов в год в течение десятилетия).

В то же время российские власти продолжают усилия по мобилизации населения и экономики РФ, готовясь к будущей широкомасштабной войне против Запада

По словам Буданова, восстановление Россией Московского и Ленинградского военных округов и постоянные усилия по формированию новых дивизий на основе существующих частей и соединений дают представление о долгосрочных планах РФ.

И аналитики с таким выводом соглашаются.

"ISW давно оценивает, что восстановление Россией Московского и Ленинградского военных округов, а также постоянные усилия по реструктуризации и расширению вооруженных сил России является подготовкой к будущей широкомасштабной обычной войны против НАТО", – указано в материале.

Не так давно российский диктатор Владимир Путин заявил, что военный бюджет России на 2025 год составляет 13,5 триллиона рублей (примерно 172 миллиарда долларов), однако добавил, что с 2026-го Москва якобы планирует постепенно сокращать эти расходы.

Впрочем, насколько эти заявления имеют связь с реальностью – судить сложно. Из-за усилий Кремля скрыть бюджет РФ как от иностранной, так и от внутренней аудитории, реальные расходы России на войну и оборонно-промышленные закупки остаются загадкой.

"Остается непонятным, как именно Россия будет тратить и распределять этот заявленный фонд перевооружения, и Кремль может рассматривать перевооружение России как отдельную статью бюджета от ежегодного военного бюджета России для Украины", – предположили аналитики.

Что предшествовало

В цитируемом отчете ISW за 22 июля 2025 года аналитики оценили ситуацию в районе Покровска. Недавняя активизация попыток российских ДРГ прорваться в город может свидетельствовать о том, что вскоре боевые действия здесь еще больше интенсифицируются.

Также активность врага на флангах Покровска может указывать на намерения российского командования заставить защитников города оставить его из-за угрозы окружения.

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