В Раде поддержали запрос о лишении нардепа Бойко звания Героя Украины

Верховная Рада предложила лишить звания "Герой Украины" народного депутата Юрия Бойко. За соответствующее решение проголосовали 232 парламентария.

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Запрос адресован на имя президента Украины. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Кроме Бойко, народные депутаты предлагают главе государства отобрать звание "Герой Украины" еще у целого ряда политиков. При этом Железняк удивлен, что Бойко до сих пор носит это звание.

"Рада поддержала запрос моего коллеги Романа Лозинского президенту Украины о лишении депутата Бойко звания Героя Украины. Там еще много фамилий о лишении наград в запросе. Что или кто именно мешает президенту самому это сделать, осталось без ответа", – написал народный депутат.

Звание "Герой Украины" нардепу Бойко присвоили в 2004 году. Политика удостоили награды за "выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в развитии топливно-энергетического комплекса и многолетний самоотверженный труд".

Напомним, депутаты Верховной Рады 19 декабря со второй попытки отозвали пророссийского нардепа Юрия Бойко с должности члена Комитета по правам человека.

Как сообщал OBOZ.UA, на заседании 18 декабря депутатам Рады не хватило девяти голосов для отзыва Бойко из Комитета по правам человека. Голосование поддержали только 217 нардепов из необходимых 226. По данным СМИ, во время голосования часть народных избранников покинула сессионный зал.

Ранее сообщалось, что на днях в Украине разгорелся громкий скандал из-за видео, которое Бойко распространил в соцсетях. В нем экс-регионал повторил российскую пропаганду о якобы "разгуле радикалов" в Украине и другие нарративы. 17 декабря Бойко вызвали в СБУ. На допросе он извинился за скандальные заявления и назвал главу Кремля Владимира Путина военным преступником.

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