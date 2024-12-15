Бойко увидел разгул радикалов в Украине и заявил, что 'народ с нами': в сети не смолчали

Бывший соратник госизменника Виктора Медведчука Юрий Бойко вдруг разглядел в Украине "радикалов", которые "издеваются над людьми". "Насилие", по его мнению, заключается в сносе памятников, связанных с советской идеологией и государством-агрессором Россией и декоммунизации названий населенных пунктов в Украине.

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Также он выдал спич о "запрете церкви" и "праве говорить на родном языке". В речь Бойко, которая снова удивительным образом созвучна с кремлевскими нарративами, обратил внимание офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

Экс-регионал, бывший первый номер в списке медведчуковской "Оппозиционной платформы – За жизнь", а ныне глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", созданной из обломков этой пророссийской партии Юрий Бойко после продолжительного затишья снова принялся озвучивать созвучные с кремлевскими нарративы.

В записанном им видео, выложенном в Telegram Штефаном, Бойко произносит речь в том же стиле, что и до полномасштабного вторжения – с "радикалами", "притеснениями русскоязычных" и "наступлением на церковь".

"Несколько лет назад мы были свидетелями, как сносили памятники Колумбу, открывателю Америки, в самой Америке. Похоже, наши радикалы взяли тот же курс и начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать в Украине ту церковь, в которую они хотят ходить. И вот мы видим, что эти движения продолжаются, насилие над людьми продолжается", – заявил Бойко.

Угнетаемые "радикалами" граждане, которым очень печет снесение связанных с Россией памятников, декоммунизация топонимов, необходимость учить в Украине украинский язык, а также стремление государства закрыть для агрессора такой мощный канал влияния на украинцев как подчиненная Москве церковь, по словам Бойко, тянутся к нему и его единомышленникам.

"Поэтому все больше людей поддерживают нас, выступающих против такого насилия, за единение в стране, за поддержку людей", – выдал экс-регионал.

На "реинкарнацию" Бойко в публичном пространстве Штефан отреагировал достаточно резко.

"Черти снова активизировались. Испуг прошел и снова вынырнули в информационное пространство с давно известными нам нарративами. Радикалы, влияние Америки, финансирование запада последние 10 лет, но мр*зина не говорит о российской агрессии последние 10 лет. Напомню, за толерантность к таким у**кам мы платим слишком большую цену. Возможно, наконец кто-то поставит точку с этими чертями?" – возмутился офицер.

Впрочем, старая-новая песня о "радикалах" и "притеснениях" электората пророссийских политических сил в Украине заделала не только Штефана.

В комментариях к этому же видео, которое пресс-служба Бойко разместила в его профиле в ТикТок, украинцы, не сдерживаясь, высказывались, что думают по поводу озвученного бывшим соратником Медведчука.

"Бойко, иди за Януковичем", "Да хватит уже! Достаточно уже вас наслушались", "И у тебя хватает совести обращаться к народу!?", "а что черти уже начинают поднимать голову, почему он и еще много таких коллаборантов на свободе ?", "А тебя не интересует, как рашисты сносят целые украинские города и села? Ты урод рашистский", "езжай на Москву, там ничего не запрещают", "ты смотри, голос прорезался", – пишут украинцы.

Также комментаторы интересуются, почему за Бойко до сих пор не взялась СБУ, напоминают об ответственности ОПЗЖ и ее функционеров за то, что Украина сейчас отражает полномасштабное вторжение РФ, требуют от содержащегося из бюджета нардепа говорить по-украински, а также спорят, стоит ли давать экс-регионалу автомат перед отправкой на передовую. Кроме того, у многих комментаторов появилось подозрение, что появление Бойко в публичном пространстве является приметой о близких выборах.

Напомним, на днях стало известно, что Бойко и его жена Вера сохраняют свое состояние в российском банке. В московском финучреждении они держат деньги и золото на сумму более 7,6 млн. рублей.

Согласно декларации экс-регионала, на счету Веры Бойко в Акционерном обществе "НК Банк", находящемся в Москве, лежит 3 347 721 руб. В этом же банке супруга Бойко сохраняет активы в виде золота стоимостью 4 297 620 руб.