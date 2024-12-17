Бойко 'прозрел' после допроса в СБУ и назвал Путина военным преступником. Видео

После вызова на допрос в СБУ, бывший регионал и соучредитель запрещенной в Украине пророссийской партии "Оппозиционная платформа – При жизни" народный депутат Юрий Бойко "прозрел". Он записал новое видео, в котором уже не повторял кремлевские нарративы, а назвал российского диктатора Владимира Путина военным преступником.

Видео дня

Видео появилось в соцсетях Бойко. В Службу безопасности на "разговор" его пригласили после предыдущего видео с озвучиванием кремлевских нарративов о "разгуле радикалов", "притеснении русскоязычных" и "насилие" в виде декоммунизации топонимов в Украине и запрета деятельности подчиненной Москве религиозной конфессии.

После выступления с привычной для пророссийской "ОПЗЖ" до полномасштабного вторжения риторикой Бойко вынужден был сходить на "разговор" в СБУ. Сотрудники спецслужбы, аббревиатуру которой украинцы иногда в шутку расшифровывают как "службу божью", похоже, действительно способны творить "чудеса".

По крайней мере, Бойко после посещения СБУ 17 декабря внезапно "прозрел": пророссийский политик, годами старательно избегавший любых упоминаний о российской агрессии, а то и отрицавший ее, вдруг назвал Путина военным преступником – и извинился перед украинцами за сказанное ранее.

"Последнее мое заявление вызвало резкую реакцию в обществе, поэтому я хочу сделать несколько пояснений. Первое: я уж точно не хочу, чтобы мое заявление было использовано Российской Федерацией и военным преступником Путиным для оправдания агрессии и нападения на нашу страну. Если кого-то из украинцев, которые воюют на фронте или работают в тылу на победу, обидели мои слова, я хочу принести извинения и сказать о том, что мы все должны быть едины, нацелены на победу над внешним агрессором, и отставить в сторону все внутренние расхождения", – заявил Бойко.

Также экс-регионал обратился к "коллегам" по политическому цеху с призывом приблизить момент, когда "враг будет разбит".

"Призываю всех политиков делать то же самое: объединять страну, объединять людей, делать так, чтобы мы быстрее победили и враг был разбит", – сказал он.

Юрий Бойко родился в Горловке, Донецкой области, 9 октября 1958 года. Высшее образование химика-технолога будущий нардеп получил в Московском химико-технологическом институте.

Свою политическую карьеру он начал в партии "Трудовая Украина" Сергея Тигипко, в которую вступил в 2001 году. А уже в 2002 году Бойко занял кресло руководителя НАК "Нафтогаз", которым руководил вплоть до 2005 года.

В 2005 году Бойко избрали председателем Республиканской партии Украины. Однако впоследствии он покинул РПУ и перешел в Партию регионов, по спискам которой прошел в народные депутаты Украины на парламентских выборах в 2007 году.

В 2010 году Бойко вошел в состав правительства Николая Азарова, заняв кресло министра энергетики и угольной промышленности. А в 2012 году Виктор Янукович назначил его вице-премьер-министром Украины.

Бойко принимал участие в досрочных выборах президента Украины, которые прошли в 2014-м году, вскоре после Революции Достоинства, но проиграл предвыборную гонку. Вскоре после досрочных выборов, в сентябре 2014 года, Юрий Бойко возглавил новосозданный "Оппозиционный блок", где находился в до 2018 года, после чего стал сопредседателем еще одной пророссийской политсилы: "Оппозиционной платформы – За жизнь" государственного изменника и кума Путина Виктора Медведчука.

Бойко – один из тридцати шести депутатов, проголосовавших против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

В 2019 году Бойко принял участие в президентских выборах в Украине. В первом туре выборов он занял третье место - за него проголосовало более двух миллионов избирателей. Незадолго до выборов, в марте 2019 года, Бойко вместе с Медведчуком посетил Москву, где общался с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Относительно российской агрессии на Донбассе Бойко, как и его единомышленники, ее не признавали. Вместо этого "конфликт" с мифическими "ополченцами Донбасса" он призвал решать "путем прямых переговоров всех сторон-участниц", де-факто призывая к легитимизации кремлевских марионеточных главарей "Л/ДНР" и "компромиссам" со стороны Украины.

Темы русского языка и московской церкви в Украине, а также рассказы о "произволе националистов" и "внешнем управлении в Украине", которые пророссийские силы активно использовали для сеяния раздора и рраскола страны, в публичных выступлениях Бойко до 2022 года звучали регулярно.

После начала полномасштабного вторжения РФ Бойко из публичного информпространства практически исчез. А на днях всплыл с рядом характерных заявлений. В частности, судя по записанному им видеообращению, Бойко увидел разгул радикалов в Украине и заявил, что "народ с нами".

Скандальные заявления Бойко возмутили украинцев, живо начавших интересоваться, почему на подобные спичи не реагирует СБУ. Активизировались и коллеги Бойко в парламенте. Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук напомнил ему, кто действительно ответственен за насилие в Украине, а ряд нардепов подали проект постановления об отзыве Бойко с должности члена Комитета ВР по правам человека.

Общественная огласка была очень значительной. И уже 17 декабря стало известно, что экс-регионала после скандального заявления вызвали на допрос в СБУ, где ему и "прояснились" причины и виновники кровавой российско-украинской войны.