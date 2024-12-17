Бойко после скандального заявления о 'разгуле радикалов в Украине' вызвали на допрос в СБУ

Служба безопасности Украины вызвала на допрос нардепа Юрия Бойко, который несколько дней назад опубликовал видео с заявлением о "радикалах", которые "издеваются над людьми". Он должен подробно объяснить свои высказывания.

Видео дня

В СБУ глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в Верховной Раде, созданной из бывших членов ОПЗЖ, пришел 17 декабря в сопровождении охраны. Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники.

По данным наших источников, Служба безопасности вызвала политика на допрос, где он должен подробно объяснить свои последние заявления о "разгуле радикалов" в Украине.

В распоряжении издания также есть фото, как Бойко с грустным выражением лица заходит в здание СБУ в Киеве.

Напомним, что 15 декабря экс-соратник предателя Виктора Медведчука Юрий Бойко появился в видео, где провозглашает речь в том же стиле, что и до полномасштабной войны в Украине. Он выдал спич о "радикалах", "запрете церкви" и "праве говорить на родном языке". В комментариях к ролику, опубликованному пресс-службой Бойко, украинцы рассказали, что думают о нем и его пророссийских высказываниях.

Уже 16 декабря депутаты ВРУ подали проект постановления об отзыве Юрия Бойко с должности члена Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, через три дня после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Юрий Бойко давал интервью кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, где оба вели ехидный диалог в то время, как российские военные сбрасывали на украинские города ракеты и бомбы. Но со временем канал рупора Кремля удалил эфир со скандальным украинским нардепом, что вызвало еще больше вопросов, касающихся его пророссийских взглядов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!