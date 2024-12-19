Рада со второй попытки с дракой отозвала нардепа Бойко с должности члена Комитета по правам человека

Депутаты Верховной Рады в четверг, 19 декабря, со второй попытки отозвали пророссийского нардепа Юрия Бойко с должности члена Комитета по правам человека.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, во время вынесения на голосование постановления об отзыве Бойко между депутатами от "Европейской солидарности" и "Слуги народа" началась давка.

"Спикер пытается всех успокоить", – рассказал Железняк.

Нардеп добавил, что перед голосованием парламент заслушал выступление одного из представителей "Слуг народа, "который защищал Бойко и агитировал не голосовать".

Как сообщал OBOZ.UA, на заседании 18 декабря депутатам Рады не хватило девяти голосов для отзыва Бойко из Комитета по правам человека. Голосование поддержали только 217 нардепов из необходимых 226. По данным СМИ, во время голосования часть народных избранников покинула сессионный зал.

Напомним, на днях в Украине разгорелся громкий скандал из-за видео, которое Бойко распространил в соцсетях. В нем экс-регионал повторил российскую пропаганду о якобы "разгуле радикалов" в Украине и другие нарративы.

17 декабря Бойко вызвали в СБУ. На допросе он извинился за скандальные заявления и назвал главу Кремля Владимира Путина военным преступником.

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