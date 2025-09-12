В правительстве Германии ответили, рассматривают ли возможность сбивать российские дроны над Украиной

Правительство Германии будет продолжать военную поддержку Украины. Однако чиновники выступают против идеи сбивания российских воздушных целей над украинской территорией.

Видео дня

Об этом заявил представитель Федерального правительства Штефан Корнелиус. В пятницу, 12 сентября, во время брифинга он пояснил, что договор стран Североатлантического альянса не предусматривает таких действий.

"Правила применения сил в рамках НАТО, в частности для противодействия вражеским дронам в воздушном пространстве Альянса, четко определены. Федеральное правительство и союзники поддерживают эти правила. Никаких дополнительных опций для действий вне этих правил не предусмотрено", – сказал Корнелиус.

Берлин и в дальнейшем будет помогать Киеву в защите страны против российского полномасштабного вторжения – как в финансовом, так и в военном измерении, адаптируя пакеты помощи в соответствии с тем, как меняется ситуация на фронте и что просит передать украинская сторона.

"Мы постоянно анализируем ситуацию и предоставляем необходимую помощь с учетом международных обязательств и собственных оборонных потребностей. Конкретные решения принимаются в координации с союзниками", – сказал представитель правительства ФРГ.

На вопрос, получит ли Украина вооружение большой дальности он Германии, Корнелиус ответил, что позиция Федерального правительства по системам Taurus "остается неизменной".

Что предшествовало

Председатель Комитета по обороне Бундестага Томас Ревекамп призвал союзников по НАТО отреагировать на вторжение российских БПЛА в Польшу более решительно. Он считает, что силы Североатлантического альянса могли бы сбивать вражеские дроны, представляющие опасность для стран НАТО, на украинской территории.

Также политик из ХДС призвал оснастить Силы обороны Украины оружием и оборудованием для "лучшего способа борьбы с беспилотниками – уничтожения их производственных объектов и пусковых установок" на территории противника.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Ночью 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства российскими БПЛА. Впервые с начала полномасштабной войны в Украине польские силы вместе с союзниками сбили дроны-камикадзе, зафиксированные на их территории.

– Варшава обратилась с просьбой применить статью 4 НАТО. Консультации с членами военного блока были проведены, однако в Североатлантическом альянсе заявили, что не считают вторжение группы БПЛА нападением.

– Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не верит в версию о том, что инцидент с дронами был "ошибкой". Он возразил президенту США Дональду Трампу, который озвучивал эту версию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!