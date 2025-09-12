Ответ должен быть решительным: в Бундестаге призвали НАТО сбивать российские дроны над Украиной

Председатель Комитета по обороне Бундестага Томас Ревекамп призвал союзников по НАТО отреагировать на вторжение российских БПЛА в Польшу более решительно. Он считает, что силы Североатлантического альянса могли бы сбивать вражеские дроны, предоставляющие опасность странам НАТО, на украинской территории.

Видео дня

Также политик из ХДС призвал оснастить Силы обороны Украины оружием и оборудованием для "лучшего способа борьбы с беспилотниками – уничтожения их производственных объектов и пусковых установок" на территории противника. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

Как отметил Ревекамп, важно, чтобы страны НАТО скоординировали свои действия и определили, когда и над чьей территорией будет осуществляться военное противодействие дроновым атакам.

"Должна быть возможность – с согласия пострадавшей страны, такой как Украина, – нейтрализовать беспилотники, представляющие угрозу территории НАТО, даже в ее воздушном пространстве", – сказал он.

Некоторое время назад президент Украины Владимир Зеленский уже озвучивал такую идею. Киев не против, чтобы западные государства обеспечили бесполетную зону над страной. Однако многие страны Альянса, в частности США и Германия, отвергали это, опасаясь прямого столкновения с российскими войсками.

После телефонной конференции с главами европейских государств и правительств Зеленский подтвердил это. Президент сказал, что Украина предлагает "защищать воздушное пространство скоординированным, продуманным и совместным образом".

Министр обороны Германии Борис Писториус в среду, 10 сентября, на вопрос о противодействии российским БПЛА над Украиной ответил уклончиво. "Мы не спекулируем на эту тему", – лаконично заявил он.

Что предшествовало

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщал, что воздушное пространство его страны нарушили по меньшей мере 19 беспилотников, и значительная их часть залетала через Беларусь. По словам Туска, Польша вместе с союзными силами сбила три (возможно, четыре) дрона-камикадзе.

Вражеские БПЛА летали над польской территорией около семи часов, начиная с 23:30 (по местному времени) 9 сентября до 06:30 10 сентября.

До этого инцидента дроны вторгались в польское воздушное пространство минимум шесть раз (с начала полномасштабного российского вторжения в Украину). Первый случай произошел в ноябре 2022 года.

В общей сложности за время большой войны на территорию Польши упали не менее семи беспилотников и одной ракеты (до инцидента в ночь на 10 сентября).

Как писал OBOZ.UA:

– Варшава приняла решение развернуть на границе Польши с Россией и Беларусью около 40 тысяч военных.

– В ночь на 12 сентября Республика Польша полностью перекрыла границу с Беларусью в ответ на агрессивные совместные военные учения РФ и РБ "Запад-2025" и другие провокации со стороны Москвы и Минска.

