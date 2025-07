В Кремле заявили об "иммунитете" к санкциям, отвергнув требования Трампа, и сделали ставку на "российский национализм": в ISW раскрыли цели

Кремлевские чиновники продолжают демонстрировать "экономическую мощь" в ответ на обещанные президентом США Дональдом Трампом санкции против РФ. Также они отвергли его усилия по прекращению войны в Украине.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики объяснили, какие цели преследует агрессор, прикрываясь "иммунитетом" и "российским национализмом".

Что ответили в РФ на призывы Трампа

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на обещание Вашингтона сократить строк внедрения санкций против РФ с 50 до 10 дней похвастался, мол, российская экономика работает под санкциями уже "довольно долго". Он указал, что РФ выработала "иммунитет" к дальнейшим ограничениям, таким образом фактически отвергая предложения Трампа скорее пойти на мирное соглашение с Украиной.

При этом в ISW отметили лживость заявлений и Пескова, и других чиновников Кремля о якобы устойчивости экономики РФ, которая "смогла противостоять санкциям и другим экономическим мерам" на протяжении всей войны. Ведь они в значительной степени игнорируют зависимость России от союзников и партнеров, включая Китай, Иран и Северную Корею, которые более трех лет поддерживают ее экономику и оборонно-промышленную базу. Например, 30 июля Трамп подчеркнул, что КНР является одним из крупнейших покупателей российского энергетического экспорта.

Помимо Пескова, с путинскими нарративами выступила и глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, заявив, что их война против Украины может закончиться только после устранения "коренных причин" – традиционная отсылка агрессора на якобы расширение НАТО и выдуманную им дискриминацию Киевом русскоязычного населения. Депутат госдумы РФ от оккупированного Крыма Михаил Шеремет тоже подхватил эту риторику, утверждая, что США "должны взаимодействовать с Россией на равных", поскольку она является "великой державой", а еще "сильна благодаря Путину и единству российского народа". Он утверждал, что РФ не "раболепствует" и не предаст свои национальные интересы. По его словам, экономические меры Трампа не дадут ожидаемых им результатов, а, напротив, "нанесут ущерб мировой экономике".

Зампредседателя комитета госдумы по обороне Дмитрий Журавлев заявил, что угрозы Трампа не сработают, и призвал Россию продолжать "методичные" боевые действия в Украине, а также не позволять США "отвлекать Россию от ее войны". Его коллега из комитета по международным делам Алексей Чепа высказался, мол, Россия "последовательно поддерживает прекращение огня", но в общем оно возможно только после установления "основных условий" мирного соглашения. Также утверждал, якобы Украина и Запад пытаются добиться прекращения огня, чтобы позволить ВСУ перевооружиться, передислоцировать и мобилизовать свои силы для продолжения войны.

"В последние месяцы Россия нарушила несколько краткосрочных соглашений о прекращении огня, установленных ею же, одновременно обвиняя Украину в нарушении режима, на который обе стороны официально не соглашались. Предыдущие попытки РФ манипулировать режимом прекращения огня являются показателем того, как она, вероятно, будет использовать любые будущие соглашения", – оценили в ISW цели агрессора.

Что предшествовало

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что он "разочарован" в Путине, и пояснил, что его предыдущий срок России для содержательного участия в переговорах о прекращении войны теперь будет выпадать на 10 дней с 29 июля до 8 августа. Он сказал, что не получил "никакого ответа" от Путина относительно ранее озвученных 50 дней и срока с 7 по 9 августа, поэтому оценил, что российский диктатор нацелен на захват "всей" Украины и, "вероятно, хочет продолжать войну".

Президент США сказал, что введет тарифы и вторичные санкции против экономических партнеров России 8 августа, чтобы оказать давление на нее и заставить начать переговоры, если диктатор снова не согласится на переговоры.

Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Трамп может решить ввести пошлины и вторичные санкции раньше крайнего срока 8 августа, поскольку он "практически знает, какова ситуация".

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что Китай сократил импорт российского угля на 25% в первой половине 2025 года и на 34% во втором квартале, что фактически разрушило ставку Кремля на "разворот на Восток". Из-за потери ключевого рынка и убыточности производства в РФ уже закрыли или остановили 51 угольное предприятие.

