Китай сократил импорт российского угля на 25% в первой половине 2025 года и на 34% во втором квартале, что фактически разрушило ставку кремля на "разворот на Восток". Из-за потери ключевого рынка и убыточности производства в РФ уже закрыли или остановили 51 угольное предприятие.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД). Еще недавно половина всего экспорта угля из РФ шла именно в Китай.

Москва активно продвигала идею "разворота на Восток" в ответ на санкционное давление Запада, ожидая, что Китай компенсирует потери на европейском направлении. Однако реальность оказалась другой, Пекин все больше ориентируется на собственные энергетические интересы, покупая дешевле у других поставщиков или делая ставку на другие источники энергии.

Китай не только снижает объемы закупок, но и ужесточает требования к качеству и логистике, что делает российский уголь еще менее конкурентоспособным. Сокращение экспорта совпало с резким ростом расходов в самой России.

Из-за высоких кредитных ставок, инфляции, недостатка инвестиций и логистических ограничений отрасль перестает быть рентабельной. В апреле 2025 года в РФ было остановлено 27 шахт, а уже в июле – 51 из 179.

Символом упадка стала шахта "Спиридоновская" в Кузбассе, которая остановила работу в начале июня. Она обеспечивала работой около 900 человек. В масштабах страны тысячи шахтеров остались без работы, а угольные регионы испытывают экономический удар.

Даже министерство энергетики РФ официально признало глубокий кризис в угольной отрасли. Это первый случай, когда российские власти публично признают масштабные проблемы в стратегической отрасли. Несмотря на громкие заявления Путина в декабре 2023 года о "стабилизации ситуации в кратчайшие сроки", за семь месяцев никаких положительных изменений не произошло.

Основная причина катастрофы – потеря внешних рынков из-за санкций, логистических ограничений и переизбытка предложения на мировом рынке. В этих условиях российский уголь стал убыточным товаром, даже по сниженным ценам. Китай, на который возлагались большие надежды, не желает спасать проблемную отрасль соседа.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российское правительство полностью запретило экспорт бензина из страны до конца следующего месяца – ранее бензиновое эмбарго касалось только непроизводителей, а теперь его распространили и на производителей топлива. И хотя власть выдает это за заботу о населении, настоящей причиной являются международные санкции и украинские дроновые атаки.

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