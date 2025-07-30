'Нет никакой причины ждать': в Госдепе подтвердили серьезность ультиматума Трампа Путину

В Государственном департаменте США подчеркнули, что президент Дональд Трамп – это не тот человек, который принимает решения на ходу. Поэтому его ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину, срок которого был сокращен до 10 дней, является абсолютно серьезным.

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Об этом сказала пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс. "Мы готовы сделать все необходимое", – отметила она.

По словам Брюс, Трамп очень разочарован Путиным. Он решил сократить те 50 дней, которые дал ему ранее на прекращение огня в Украине, потому что, кажется, уже знает, каким будет ответ диктатора.

"Нет никакой причины ждать. Я хочу быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса... Нет причин ждать. Если вы знаете, каким будет ответ, то зачем ждать? И это будут санкции, а, возможно, и тарифы. Мы введем вторичные санкции, если не заключим соглашение, основанное на здравом смысле", – процитировала Брюс Трампа.

Напомним: 29 июля Дональд Трамп подтвердил свое намерение ввести против России вторичные санкции. Он дал российскому диктатору Владимиру Путину 10 дней на прекращение огня в Украине.

Если этого не произойдет, РФ ждут новые санкции. "Мы собираемся ввести тарифы и прочее", – отметил президент США.

С чего все началось

14 июля Дональд Трамп заявил, что может ввести против России и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%. Это произойдет, если в течение 50 дней РФ не согласится на прекращение огня. Американский президент обвинил российского диктатора Владимира Путина в нежелании идти на мирное соглашение.

Кремль отверг требование Трампа по достижению соглашения о прекращении огня в Украине в течение 50 дней. Российские топ-чиновники убеждены, что Россия способна выдержать экономическое давление и достичь своих военных целей.

Тогда в Госдепе отмечали, что ультиматум Трампа – это "окно возможностей" для России, и упоминание о временных рамках якобы не означает конкретную дату – речь может идти о любом моменте в пределах этого периода.

Сокращение дедлайна

В понедельник, 28 июля, Дональд Трамп заявил, что сократит 50-дневный срок, который дал российскому диктатору Владимиру Путину на прекращение огня в Украине. Он добавил, что очень разочарован главой Кремля.

Трамп заявил, что в случае отказа России от заключения мирного соглашения с Украиной Соединенные Штаты введут вторичные санкции против Москвы. Также он подчеркнул, что больше не заинтересован в разговорах с Владимиром Путиным.

В ответ на это Дмитрий Медведев пригрозил Соединенным Штатам Америки войной. По мнению политика страны-агрессора, Трамп "играет в игру ультиматумов с РФ". Но должен помнить, что Россия – "это не Израиль и даже не Иран".

В Кремле заявили, что российская сторона "приняла к сведению" сокращение дедлайна для достижения мира – с 50 до 10-12 дней. Но реплику Трампа о нежелании Трампа дальше вести переговоры с Владимиром Путиным там оценивать отказались.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп согласовал с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен новый дедлайн для Путина. Вопрос предельных сроков, в которые Соединенные Штаты ожидают от России достижения соглашения с Украиной о прекращении огня, поднимался во время недавних переговоров между фон дер Ляйен и Трампом.

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