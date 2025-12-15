Украинцы массово покупают старые авто: сколько стоит самая популярная модель

В ноябре 2025 года украинский автопарк пополнили 23,5 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых авто. Самой же популярной моделью стал VOLKSWAGEN Golf – таких авто было куплено 1035 единиц. Приобрести такую машину в Украине можно как за 13 500, так и 34 405 долларов.

Об общей ситуации на рынке сообщили в УкрАвтопроме. Там отметили: в ноябре-2025 украинцы купили на 60% больше б/у авто из-за границы, чем в это же время годом ранее.

"С начала года украинцы приобрели 231,4 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом. Что на 12% больше, чем за аналогичный период 2024 года", – говорится в сообщении.

В целом же, подчеркивается, большинство купленных подержанных авто с пробегом ездят на бензине. Их доля составила 43%.

На втором месте – электрокары, 32%. На долю авто на дизеле пришлось 17%. Кроме того:

Гибриды "отхватили" лишь 5% рынка.

Авто на газу – 3%.

Какие б/у авто самые популярные в Украине

В целом же, отмечается, кроме VOLKSWAGEN Golf, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:

TESLA Model Y – 931 штука;

TESLA Model 3 – 862 штуки;

VOLKSWAGEN Tiguan – 677 штук;

NISSAN Leaf – 647 штук;

RENAULT Megane – 609 штук;

SKODA Octavia – 594 штуки;

AUDI Q5 – 587 штук;

NISSAN Rogue – 581 штука;

KIA Niro – 490 штук.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто

В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – VOLKSWAGEN Golf – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:

Авто 2020 г. в. со 120 тыс. км пробега, по данным auto.ria, продают за 13 500 долларов.

Машину 2022 г. в. с 93 тыс. км пробега можно купить за 19 500 долларов.

Авто 2025 г. в. с 6 тыс. км пробега продают за 34 405 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы существенно нарастили покупку новых легковых автомобилей. В ноябре таких авто было куплено около 8,3 тыс. штук, что стало рекордом за последние 14 месяцев.

