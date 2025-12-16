'Было продемонстрировано единство': Зеленский рассказал о сегодняшнем разговоре с Трампом

Вечером в понедельник, 16 декабря, президент Украины Владимир Зеленский имел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. В нем также приняли участие европейские лидеры.

Об этом Зеленский рассказал, отвечая на вопросы журналистов. "Разговор был общий со всеми лидерами. Перед всем был бриф американской команды президента", – сказал он.

После этого Зеленский общался с Трампом от имени всей украинской команды, поделившись с ним шагами, которые были наработаны во время переговоров в Берлине. От имени немецкой команды говорил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

"В целом было продемонстрировано единство. Оно было действительно положительное с точки зрения, что это было единство Соединенных Штатов Америки, Европы и Украины", – резюмировал гарант.

Он также ответил на вопросы журналистов относительно дальнейших этапов мирных переговоров после встреч в Берлине 14 и 15 декабря. По словам Зеленского, после консультаций США с российской стороной и дальнейших встреч американских переговорщиков с президентом США Дональдом Трампом возможно обсуждение встречи на уровне лидеров.

Сам Трамп положительно оценил результаты переговоров между американской и украинской делегациями, которые состоялись в Берлине в течение последних двух дней. По итогам встреч стороны урегулировали большинство вопросов, однако темы территорий и суверенитета Украины остаются открытыми.

Президент США также заявил, что сейчас стороны как никогда близки к мирному соглашению. Тем временем Америка и Европа работают над гарантиями безопасности для Киева, чтобы война не вспыхнула снова.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина, Европа и Соединенные Штаты Америки согласовали параметры достижения мира в нашей стране. Среди прочего предусмотрено развитие ВСУ и возможность размещения в Украине миротворческих сил.

Как США, так и лидеры Европы выразили свою поддержку совместной работе по предоставлению Украине надежных гарантий безопасности и поддержки экономического восстановления в контексте соглашения о прекращении войны.

