Отключения продлятся всю зиму: украинцам рассказали, какое количество часов со светом ожидать

До конца зимы Киев и Левобережье в среднем могут оставаться без света 8-16 часов в сутки из-за дефицита электроэнергии и последствий российских атак. Самая сложная ситуация сейчас в Одесской области, где поражено более десяти подстанций и регион полностью зависит от поставок тока из других областей.

Об этом рассказал директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии СМИ. По его словам, до конца отопительного сезона регионы Левобережья, включая столицу, в среднем будут проходить через две-четыре очереди отключений, что эквивалентно 8-16 часам без света.

Эксперт отметил, что ситуация может меняться в зависимости от интенсивности атак и темпов восстановительных работ. После массированных обстрелов продолжительность отключений может расти, а после частичного восстановления – сокращаться, однако стабильного энергоснабжения до конца зимы ожидать не стоит.

Особенно сложной остается ситуация на юге Украины. По словам Омельченко, во время последней атаки российские войска поразили более десяти подстанций операторов системы распределения и четыре подстанции компании "Укрэнерго". Отмечается, что это нанесло серьезный удар по региональной энергосистеме, в частности в Одесской области.

Эксперт пояснил, что ранее Россия пыталась наносить массированные удары по всей территории Украины, распределяя нагрузку между регионами. Такой подход хоть и создавал проблемы, но позволял энергосистеме балансировать потери. На этот раз враг изменил тактику и сконцентрировал все средства воздушного поражения именно в Одесской области, что привело к значительно более тяжелым последствиям.

Одесский регион остается одним из самых энергодефицитных в Украине. Он практически полностью зависит от поставок электроэнергии из объединенной энергосистемы через другие области. Именно поэтому масштабные повреждения подстанций в этом регионе мгновенно сказались не только на электроснабжении, но и на тепле и воде.

Владимир Омельченко выразил надежду, что в течение ближайших суток большинство потребителей Одесской области снова получат электроэнергию, тепло и воду. В то же время он предостерег, что гарантировать быстрое восстановление сложно из-за серьезного характера повреждений и общей уязвимости энергетической инфраструктуры региона.

