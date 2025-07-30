"Имеем то, что имеем": Трамп рассказал, как пришел к осознанию того, что Путину нельзя верить. Видео

Президент США Дональд Трамп рассказал, что лично убедился в невозможности доверять российскому диктатору Владимиру Путину. Он вспомнил случай, когда после телефонного разговора с главой Кремля узнал о новых бомбардировках Киева.

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Об этом Трамп сказал в интервью Pod Force One. Не только президент США был шокирован российскими атаками на Украину после "замечательных" переговоров с Путиным, но и первая леди Мелания.

"Итак, Путин. Это очень плохо. У нас были замечательные разговоры, а потом я иду домой, включаю новости и вижу, что только что разбомбили Киев. Его только что разорвали. Нельзя этого делать. Я же говорил: "Подождите, минутку назад я с ним разговаривал, 4 часа назад", а теперь вдруг они бросают бомбы на Киев и другие места", – сказал Трамп.

Журналистка уточнила, знала ли Мелания Трамп обо всем этом, что произошло. По словам президента, первая леди восприняла новости о погибших мирных жителях в Украине с сожалением.

"Ну, она такая. И смотрите, мы знаем Путина, и он нравился ей, и мне. Но имеем то, что имеем. Ты ладишь с людьми. Я очень хорошо с ним ладил", – сказал Трамп. "В идеале – должен. Гораздо лучше, если приходится. Но она сказала, что очень жаль, что они только что бомбили Киев. А я только что разговаривал с ним, в тот день после обеда, вернулся домой и узнал, что на улицах лежат мертвые люди. Поэтому это сложная ситуация. Я в нем разочарован. Видимо, так и есть".

Учитывая отсутствие конкретного прогресса, Трамп сказал, что не знает, как быстро закончится война в Украине. По его мнению, следует ждать долговременного процесса.

Что предшествовало

28 июля Трамп заявил, что сократит 50-дневный срок, который дал Путину на прекращение огня в Украине. Он добавил, что очень разочарован главой Кремля. Президент США заявил, что в случае отказа России от заключения мирного соглашения с Украиной Соединенные Штаты введут вторичные санкции против Москвы. Также он подчеркнул, что больше не заинтересован в разговорах с Путиным.

На следующий день Трамп подтвердил свое намерение ввести против России вторичные санкции. Он дал российскому диктатору 10 дней на прекращение огня в Украине.

При этом ранее Кремль отверг требование Трампа по достижению соглашения о прекращении огня в Украине в течение 50 дней. Российские топ-чиновники убеждены, что Россия способна выдержать экономическое давление и достичь своих военных целей.

В Кремле также заявили, что российская сторона "приняла к сведению" сокращение дедлайна для достижения мира – с 50 до 10-12 дней. Но реплику Трампа о нежелании дальше вести переговоры с Путиным там оценивать отказались.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению Дональда Трампа, Российская Федерация имеет "огромные" земли, которые "могут быть очень плодородными". Впрочем, вместо этого, "власти страны тратят все свои деньги на войну и убийства людей".

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