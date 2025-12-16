В Британии призвали усилить подготовку к возможному конфликту с Россией: о каких шагах идет речь

Глава штаба обороны Великобритании, маршал авиации Ричард Найтон заявил, что стране необходимо лучше подготовиться для сдерживания угрозы конфликта, особенно со стороны России. Он подчеркнул: надо стимулировать готовность населения воевать, увеличивать промышленные мощности по производству оружия и развивать необходимые навыки.

Соответствующее заявление Найтон сделал в понедельник, 15 декабря, на мероприятии аналитического центра RUSI, передает Reuters. Военный отметил, что Великобритания еще не почувствовала угрозу со стороны России "так остро, как многие наши союзники в Европе".

Последние уже приняли меры для увеличения оборонных закупок, а в некоторых случаях вернулись к определенным формам призыва на военную службу.

Найтон во время своей речи подчеркнул – российское руководство четко дало понять, что оно хочет бросить вызов, ограничить, разделить и в конце концов уничтожить НАТО.

"Нашим союзникам понятно, что риск для НАТО и Великобритании со стороны России растет... Если мы не сможем повысить осведомленность и стимулировать диалог с обществом об этих рисках, мы не можем ожидать, что остальные – правительство, общество и промышленность – будут действовать или брать на себя расходы", – сказал он.

Как должна готовиться Великобритания

Найтон заявил, что, хотя их целью "должно быть избежание войны", Великобритания должна поощрять больше людей быть готовыми к службе в регулярной армии и резерве.

Также надо развивать промышленный потенциал для удовлетворения потребностей страны в пополнении запасов и перевооружении, и развивать навыки, необходимые оборонной промышленности.

Глава штаба обороны подчеркнул: "истощение" вооруженных сил должно прекратиться. Вместо этого они должны возглавить НАТО, а Великобритания – победить в гонке по освоению новых технологий и их интеграции в свою боевую систему.

"Сыновья и дочери, коллеги, ветераны... все они будут играть свою роль. Строить. Служить. И, если потребуется, воевать. И больше семей узнают, что означает жертва ради нашей страны. Вот почему так важно, чтобы мы объясняли изменчивость угрозы и необходимость опережать ее", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Великобритании начало "быструю разработку" планов по подготовке Соединенного Королевства к возможной войне. Угроза против Лондона, как сообщается, поступает из России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

