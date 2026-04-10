В Кремле высказались о прекращении огня на Пасху и цинично назвали 'условие мира'

В Кремле прокомментировали вопрос возможного прекращения огня на Пасху, заявив о "гуманитарном характере" подобных инициатив. Там также озвучили ряд политических условий, которые назвали якобы необходимыми для достижения мира.

В то же время риторика российской стороны в очередной раз содержала обвинения в адрес Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он заявил, что объявленное так называемое "пасхальное перемирие" имеет исключительно гуманитарный характер. По его словам, подобные шаги не следует рассматривать как политический сигнал или изменение позиции по войне.

Отдельно в Кремле прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина может последовать примеру России в вопросе временного прекращения огня. Песков отметил, что российская сторона "видела" эти слова, однако не уточнил, как именно их трактуют в Москве.

В то же время представитель Кремля заявил, что "долгосрочный мир" якобы может наступить "уже сегодня", если украинские власти примут "соответствующие решения".

Скорее всего речь идет о ранее озвученных Россией требованиях, которые включают, в частности, вывод украинских войск с временно оккупированных территорий и другие неприемлемые для Украины условия.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 9 апреля, российский диктатор Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии. Оно якобы будет действовать 32 часа. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление лидера страны-агрессора.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к прекращению огня на время празднования Пасхи. Он подчеркнул, что Украина готова к компромиссам, но не ценой суверенитета.

Зеленский также заявил, что Украина готова прекратить удары по энергетической инфраструктуре России при условии полного отказа РФ от атак на украинскую энергетику.

