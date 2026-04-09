Путин решил объявить свое перемирие на Пасху, проигнорировав предложение Украины

Российский диктатор Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии. Оно якобы будет действовать 32 часа.

Видео дня

Об этом говорится на сайте Кремля. В РФ цинично заявили, что ожидают аналогичных действий от Украины.

Согласно обнародованной информации, перемирие должно действовать с 16 часов субботы, 11 апреля до конца суток 12 апреля.

"Решением верховного главнокомандующего Вооруженных сил Российской Федерации В.В.Путина в связи с приближающимся православным праздником Пасхи (Светлого Христова Воскресения) объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года. Россия исходит из того, что украинская сторона последует ее примеру", – говорится в сообщении.

Также в Кремле отметили, что российские войска получили приказ на этот период прекратить боевые действия на всех направлениях.

В то же время в Кремле заявили, что подразделения должны оставаться готовыми к "возможным провокациям" и отвечать на них.

"Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия. Исходим из того, что украинская сторона будет следовать примеру Российской Федерации", – говорится в заявлении.

Напомним, что 31 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила России ввести режим прекращения огня на период пасхальных праздников и ожидает ответа. Он отметил, что Киев также рассчитывает на поддержку этой инициативы со стороны США.

По словам Зеленского, за 2-3 дня существенно изменить ситуацию на фронте невозможно поэтому риска использования Москвой паузы для перегруппировки войск нет.

новость дополняется...