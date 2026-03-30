'Готовы к компромиссам': Зеленский высказался о возможности прекращения огня на Пасху

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к прекращению огня на время празднования Пасхи. Он подчеркнул, что Украина готова к компромиссам, но не ценой суверенитета.

Видео дня

Об этом он заявил во время общения с журналистами. Глава государства одновременно сомневается в усилении переговорной позиции Москвы по условиям перемирия.

"Нормальные люди, которые уважают жизнь, говорят о прекращении огня и окончании войны на всю жизнь, а не на несколько дней. Но, безусловно, мы готовы к любым компромиссам. Кроме компромиссов с нашим, как я сказал, достоинством и суверенитетом", – сказал президент.

По вопросу риска использования Москвой паузы для перегруппировки войск, глава государства скептически отметил, что за несколько дней существенно изменить ситуацию на фронте невозможно.

Заметим, что согласно последнему заявлению Кремля, США передали России ряд предложений по завершению войны в Украине, которые там назвали "полезными". В то же время российская сторона признает, что эти идеи пока не имеют практического воплощения. В Москве также отмечают потенциальное влияние Вашингтона на позицию Киева.

Напоминаем, что Владимир Зеленский заявлял, что США якобы связывают предоставление гарантий безопасности с выводом украинских войск из Донбасса. Впрочем, в Вашингтоне эти утверждения опровергли. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сами гарантии могут заработать только после завершения войны.

Как сообщал OBOZ.UA, публично озвученная информация о переговорах с США отражает лишь часть договоренностей, которые обсуждаются за закрытыми дверями. Гарантии безопасности от американской стороны связывают с завершением войны и выполнением определенных условий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!