'Мы получали сигналы': Зеленский ответил, обсуждается ли энергетическое перемирие с Россией

Украина готова прекратить удары по энергетической инфраструктуре России при условии полного отказа РФ от атак на украинскую энергетику. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обсуждение с ближневосточными партнерами возможных каналов коммуникации с Москвой.

Украина отвечает на российские атаки по энергетической инфраструктуре и не инициирует эскалацию. Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами.

Киев ранее предлагал различные форматы прекращения огня – как полного, так и секторального.

"Прежде всего, мы не просто наносим удары – я всем хочу напомнить, мы отвечаем. После энергетического кризиса мы получали сигналы от некоторых партнеров о том, как уменьшить наши ответы по нефтяному и энергетическому сектору Российской Федерации. Я еще раз подчеркиваю: если Россия готова не бить по украинской энергетике. Мы готовы были к любым форматам прекращения огня –полного, энергетического, в море и небе. Полностью – чтобы не летали ракеты и дроны и не было ударов по инфраструктуре. Мы это предлагали и остаемся открытыми.", – ответил Зеленский.

Сейчас ключевым условием возможного "энергетического перемирия" является взаимность и реальные действия со стороны России, а не только сигналы или заявления.

Украина регулярно обсуждает вопрос войны с партнерами Ближнего Востока. Речь идет как о потенциальных каналах коммуникации с Москвой, так и о гуманитарных вопросах – обмены пленными и возвращение депортированных украинских детей. В частности, он отметил роль Катара в этих процессах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия постоянно корректирует свои цели для обстрелов в Украине и теперь выбрала своей новой мишенью пассажирские поезда и другую железнодорожную инфраструктуру. Это стало особенно заметно весной, когда количество ударов по железной дороге существенно возросло.

