Могут ли отправить призывную повестку по почте и что делать в случае болезни: подробное объяснение

В Украине в 2026 году повестку о направлении в воинскую часть могут отправить военнообязанному по почте, а внезапное заболевание может служить законным основанием для неявки в установленный срок. В то же время в случае получения отсрочки или освобождения от призыва до даты явки повестка о призыве теряет свою актуальность.

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Об этом на своём YouTube-канале рассказал адвокат и кандидат юридических наук Евгений Филипец. Он объяснил, в каких случаях боевую повестку могут отправить по почте, что делать в случае болезни и можно ли отменить её после оформления отсрочки или бронирования.

Как работает призывная повестка в 2026 году

Официально документ, обязывающий военнообязанного прибыть для отправки в воинскую часть, называется повесткой на отправку. Ее могут вручить после прохождения военно-врачебной комиссии и установления степени годности к военной службе.

"Боевая повестка, или повестка на отправку, может быть вручена территориальным центром комплектования только после того, как лицо прошло военно-медицинскую комиссию и была установлена степень его годности к военной службе", — отмечает Филипец.

Правила вручения таких документов также изменились. Если раньше повестку на отправку передавали лично под подпись в помещении ТЦК и СП, то теперь её могут отправлять через "Укрпочту".

С момента поступления письма у гражданина есть ровно три дня, чтобы его забрать. Возврат документа обратно в учреждение запускает юридический механизм привлечения к уголовной ответственности по статье 336 УК Украины за уклонение от призыва во время мобилизации.

Что делать, если человек заболел

Внезапное ухудшение состояния здоровья может быть уважительной причиной для неявки по повестке на отправку. В таком случае военнообязанный должен уведомить руководителя соответствующего ТЦК и СП о невозможности прибыть в трехдневный срок.

Заявление о причине неявки можно подать в произвольной форме. При этом болезнь следует подтвердить соответствующими медицинскими документами, удостоверяющими состояние здоровья и невозможность прибыть в ТЦК.

После выздоровления военнообязанный должен самостоятельно явиться в территориальный центр комплектования в течение семи дней.

Отменяет ли бронирование боевую повестку

Отдельная ситуация возникает, если после прохождения ВЛК человек успевает оформить отсрочку. По словам Филипца, в соответствии с постановлением Кабинета министров № 560, между прохождением ВЛК и датой отправки в воинскую часть может пройти до двух месяцев. За этот период военнообязанный может успеть оформить необходимые документы.

"Если в период времени между прохождением ВЛК и моментом, когда необходимо явиться по боевой повестке, вы получили отсрочку или освобождение от призыва, такая повестка полностью теряет свою актуальность, а ваша отсрочка или освобождение сохраняются", — подчеркивает адвокат.

Филипец также советует внимательно проверять личные данные при получении повестки. Ошибки в фамилии, имени, отчестве или дате рождения могут иметь значение в случае потенциального возбуждения уголовного дела.

Напомним, после утраты отсрочки статус военнообязанного изменяется. В таком случае человеку могут направить повестку, в частности по почте, или вызвать в ТЦК и СП для прохождения необходимых процедур.

Как писал OBOZ.UA, наличие бронирования не всегда означает, что военнообязанному не могут вручить повестку. В то же время сам документ не отменяет действующую отсрочку и не означает автоматическую мобилизацию.

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